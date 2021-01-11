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«Через "рукав" хотели высадить»: пассажиры из Новосибирска застряли в самолете из-за замерзшей двери

Инцидент произошел в аэропорту Красноярска

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Люди вышли через запасной выход в хвосте самолета

Люди вышли через запасной выход в хвосте самолета

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Пассажиры из Новосибирска не могли выйти из самолета в аэропорту Красноярска

Вечером в понедельник, 11 января, в международном аэропорту Красноярск пассажиры рейса S7 5307, прибывшего из Новосибирска, не могли выйти из самолета, потому что дверь не открывалась.

— Антиобледенителем дверь поливали. Может быть, замерзла. Сначала стюардессы не могли открыть, потом — один пилот, потом — уже вдвоем. В итоге запасной трап подогнали. Нас сначала через «рукав» хотели высадить. Потом запасной трап подогнали и через запасной задний выход вышли, — сообщил корреспонденту НГС один из пассажиров самолета.

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По словам мужчины, когда он вышел из самолета, то посмотрел на дверь — она была всё так же заперта.

Корреспондент НГС направила запрос в авиакомпанию S7 Airlines, чтобы уточнить, почему дверь не открывалась и как скоро удалось ее открыть.

В минувшую пятницу вылетевший в Сургут самолет срочно вернули в Новосибирск. Позже в авиакомпании рассказали, что причиной стал возможный отказ одного из двигателей.

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S7 Airlinesаэропорт Красноярскапассажиры
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