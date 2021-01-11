«Через "рукав" хотели высадить»: пассажиры из Новосибирска застряли в самолете из-за замерзшей двери

Вечером в понедельник, 11 января, в международном аэропорту Красноярск пассажиры рейса S7 5307 , прибывшего из Новосибирска, не могли выйти из самолета, потому что дверь не открывалась.

— Антиобледенителем дверь поливали. Может быть, замерзла. Сначала стюардессы не могли открыть, потом — один пилот, потом — уже вдвоем. В итоге запасной трап подогнали. Нас сначала через «рукав» хотели высадить. Потом запасной трап подогнали и через запасной задний выход вышли, — сообщил корреспонденту НГС один из пассажиров самолета.