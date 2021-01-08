В авиакомпании рассказали, что случилось с экстренно севшим в Новосибирске сургутским самолетом

В авиакомпании UTair прокомментировали инцидент с самолетом, у которого отказал один из двигателей — его экстренно посадили в Новосибирске утром 8 января .



Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, самолет выполнял рейс UT 137 из Сургута в Красноярск через Новосибирск, но при подлете к аэропорту Толмачёво сработала индикация отказа правого двигателя.



— Командир принял решение посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту — это аэропорт назначения в Новосибирске, — отметили в авиакомпании. — Самолет планировался для дальнейшего рейса из Новосибирска в Красноярск, но по правилам авиакомпания делает замену воздушного судна. Резервный самолет уже летит из Тюмени.

