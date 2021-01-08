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В авиакомпании рассказали, что случилось с экстренно севшим в Новосибирске сургутским самолетом

Замену ему прислали из Тюмени

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На замену неисправному самолету прислали другой — из Тюмени

На замену неисправному самолету прислали другой — из Тюмени

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В UTair объяснили инцидент с экстренно севшим в Новосибирске самолетом

В авиакомпании UTair прокомментировали инцидент с самолетом, у которого отказал один из двигателей — его экстренно посадили в Новосибирске утром 8 января.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, самолет выполнял рейс UT 137 из Сургута в Красноярск через Новосибирск, но при подлете к аэропорту Толмачёво сработала индикация отказа правого двигателя.

— Командир принял решение посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту — это аэропорт назначения в Новосибирске, — отметили в авиакомпании. — Самолет планировался для дальнейшего рейса из Новосибирска в Красноярск, но по правилам авиакомпания делает замену воздушного судна. Резервный самолет уже летит из Тюмени.

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К моменту, когда в редакцию пришел ответ из авиакомпании, самолет уже вылетел в Красноярск: по данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, по расписанию вылет был назначен на 9 утра, фактически состоялся в 14:19. В авиакомпании заверили, что всем ожидавшим вылета пассажирам предоставили горячее питание.

Помимо Уральской транспортной прокуратуры к разбирательству инцидента подключилось и Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ: в сообщении ведомства указано, что следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение.

В декабре на полпути развернулся самолет рейса Иркутск — Новосибирск — в нем сработал датчик технической неисправности.

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