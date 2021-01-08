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Вылетевший в Сургут самолет срочно вернули в Новосибирск — в инциденте разбирается прокуратура

На борту находились 52 пассажира и 5 членов экипажа

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Самолет&nbsp;АТР-72 с 52 пассажирами на борту вернули в аэропорт вылета из-за неисправного двигателя

Самолет АТР-72 с 52 пассажирами на борту вернули в аэропорт вылета из-за неисправного двигателя

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Самолет Новосибирск — Сургут вернули на аэродром из-за отказавшего двигателя

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку из-за самолета, который вернули в аэропорт сразу после взлета — об этом сообщил телеграм-канал «Уральская транспортная прокуратура».

По информации транспортной прокуратуры, самолет АТР-72 авиакомпании «ЮТэйр» вернулся в аэропорт в 06:27 по новосибирскому времени. Предварительная причина — отказ правого двигателя. В самолете на тот момент находились 52 пассажира и 5 членов экипажа.

— Посадка произошла в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пострадавших нет, — отмечено в сообщении транспортной прокуратуры. — Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Оперативно связаться с пресс-службой авиакомпании не удалось, корреспондент НГС направила запрос с просьбой прокомментировать случившееся.

В декабре на полпути развернулся самолет рейса Иркутск — Новосибирск — в нем сработал датчик технической неисправности.

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транспортная прокуратураУральская транспортная прокуратураЮТэйр
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