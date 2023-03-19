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Рейс из Сочи в Новосибирск задерживается — вылет перенесли на следующий день

Полет выполняет авиакомпания S7

Рейс должен был приземлиться в 22:00

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В Сочи задерживается вылет самолета до Новосибирска. Рейс S7 5104 авиакомпании S7 Airlines должен был приземлиться в городе в 22:00 18 марта, но время прилета изменили.

Самолет прилетит в город 19 марта

Самолет прилетит в город 19 марта

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Информация о задержке рейса опубликована на сайте аэропорта Толмачево. Согласно онлайн-табло, самолет прилетит в город в районе обеда 19 марта. Расчетное время приземления рейса назначено на 13:07.

НГС направил запрос в авиакомпанию S7 Airlines с просьбой сообщить прокомментировать ситуацию. В службе поддержки международного аэропорта Сочи корреспонденту НГС отказали в комментарии, попросив обратиться в пресс-службу.

Между тем издание «Интерфакс Туризм» сообщает, что 18 марта международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде из-за тумана. Соответствующая информация также размещена в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте».

— В соответствии с предупреждением метеорологов вероятность тумана сохраняется до вечера 19 марта, — указано в сообщении. — Мы делаем все возможное для оперативного обслуживания всех пассажиров и прибывающих рейсов. Для этого привлекли к работе дополнительный штат наших коллег из всех служб аэропорта.

18 марта НГС сообщал о том, что самолет Новосибирск — Нижневартовск авиакомпании S7 был вынужден прервать взлет в Толмачево из-за технической неисправности. На борту находилось 79 пассажиров.

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