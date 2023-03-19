Рейс из Сочи в Новосибирск задерживается — вылет перенесли на следующий день

Информация о задержке рейса опубликована на сайте аэропорта Толмачево. Согласно онлайн-табло, самолет прилетит в город в районе обеда 19 марта. Расчетное время приземления рейса назначено на 13:07.



НГС направил запрос в авиакомпанию S7 Airlines с просьбой сообщить прокомментировать ситуацию. В службе поддержки международного аэропорта Сочи корреспонденту НГС отказали в комментарии, попросив обратиться в пресс-службу.

