Самолет экстренно прервал взлет в Толмачево — объясняем, что произошло

Самолет Новосибирск — Нижневартовск авиакомпании S7 был вынужден прервать взлет в Толмачево из-за технической неисправности. Инцидент произошел сегодня, 18 марта, около 07:00.
— По предварительным данным, при выполнении рейса воздушное судно авиакомпании «Сибирь» по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине, — объяснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На борту самолета находилось 79 пассажиров, опасного груза не было.
— Воздушное судно отстранено от полетов до выяснения и устранения причин возникшей неисправности, — добавили в ведомстве.
Ситуация находится на контроле прокуратуры. Редакция НГС обратилась в S7 за комментариями.
Вчера в новосибирском аэропорту Толмачево опровергли экстренную посадку самолета из Якутска.