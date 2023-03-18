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Самолет экстренно прервал взлет в Толмачево — объясняем, что произошло

На борту было 79 пассажиров

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Сейчас выясняется причина неисправности

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Самолет Новосибирск — Нижневартовск авиакомпании S7 был вынужден прервать взлет в Толмачево из-за технической неисправности. Инцидент произошел сегодня, 18 марта, около 07:00.

— По предварительным данным, при выполнении рейса воздушное судно авиакомпании «Сибирь» по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине, — объяснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту самолета находилось 79 пассажиров, опасного груза не было.

— Воздушное судно отстранено от полетов до выяснения и устранения причин возникшей неисправности, — добавили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле прокуратуры. Редакция НГС обратилась в S7 за комментариями.

Вчера в новосибирском аэропорту Толмачево опровергли экстренную посадку самолета из Якутска.

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