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В Толмачево опровергли экстренную посадку самолета, летевшего из Якутска в Москву

В пресс-службе аэропорта пояснили, зачем борт приземлился в Новосибирске

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Самолет прилетел в Новосибирск на дозаправку

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В новосибирском аэропорту Толмачево опровергли экстренную посадку самолета из Якутска. Ранее об этом сообщал телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, утром 17 марта в Толмачево экстренно сел самолет авиакомпании «Якутия» из Якутска из-за рассогласования закрылок. На борту было 145 человек.

В пресс-службе Толмачево пояснили, что самолет рейсом Якутск — Внуково действительно садился в новосибирском аэропорту, но посадка была плановой для дозаправки:

— Рассогласование было. Но самолет садился планово, у него не было экстренной или вынужденной посадки, — подчеркнули в аэропорту.

По данным онлайн-табло Толмачево, рейс R3 479 из Якутска приземлился в Новосибирске сегодня в 08:26. Вылет этого же рейса задерживается.

В Следственном комитете на транспорте сообщили, что выясняют информацию об инциденте. НГС направил запрос в авиакомпанию «Якутия».

Рейс приземлился на дозаправку

Рейс приземлился на дозаправку

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В начале марта новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки рейса Тюмень — Новосибирск на четыре часа.

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