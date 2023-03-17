В Толмачево опровергли экстренную посадку самолета, летевшего из Якутска в Москву

В новосибирском аэропорту Толмачево опровергли экстренную посадку самолета из Якутска. Ранее об этом сообщал телеграм-канал SHOT.
По данным телеграм-канала, утром 17 марта в Толмачево экстренно сел самолет авиакомпании «Якутия» из Якутска из-за рассогласования закрылок. На борту было 145 человек.
В пресс-службе Толмачево пояснили, что самолет рейсом Якутск — Внуково действительно садился в новосибирском аэропорту, но посадка была плановой для дозаправки:
— Рассогласование было. Но самолет садился планово, у него не было экстренной или вынужденной посадки, — подчеркнули в аэропорту.
По данным онлайн-табло Толмачево, рейс
В Следственном комитете на транспорте сообщили, что выясняют информацию об инциденте. НГС направил запрос в авиакомпанию «Якутия».
В начале марта новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки рейса Тюмень — Новосибирск на четыре часа.