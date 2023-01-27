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Тема дняВ метро будут звучать новые голоса
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Для станции «Спортивная» в новосибирском метро запишут голоса новых дикторов

Последний раз новые голоса записывали в 2011 году

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Важно, чтобы интонация не портила настроение пассажирам

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В новосибирском метро появятся голоса новых дикторов. Их запишут специально для новой станции метро «Спортивная». Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

— Важно, чтобы была правильная интонация, чтобы не портить настроение пассажирам, чтобы они воспринимали голос как доброе пожелание, — объяснил в эфире заместитель начальника службы подвижного состава по ремонту Новосибирского метрополитена Вадим Мироманов.

Алексей Шкуратов, ведущий ГТРК «Новосибирск», чей голос может зазвучать в метро, признался, что старался достичь сходства с уже имеющимися голосами дикторов метрополитена. Выбирать подходящие голоса будет специальная комиссия метрополитена.

Последний раз голоса обновляли в 2011 году, когда открыли станцию «Золотая нива». Эталонные голоса дикторов ГТРК «Новосибирск» Раисы Томилиной и Сергея Рябова записали в 1985 году, говорится в передаче.

В метро можно слушать не только голоса дикторов, но и включить себе в наушниках музыку, которую специально для станций записали новосибирские музыканты.

16 января из-за нарушения сроков завершения строительства станции метро «Спортивная» возбудили дело об административном правонарушении на начальника департамента транспорта Константина Васильева.

ДикторМетроСтанция Спортивная
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