Проехал от конечной до конечной с диктофоном: для каждой станции новосибирского метро создали музыку

Новосибирские музыканты сочинили музыку для станций метрополитена — каждый трек длится почти столько же, сколько поездка от одной станции к другой.



Музыку записали саунд-продюсеры музыкального пространства «Крыша». Всего в альбоме «Музыка новосибирского метро» 13 композиций — для переездов между станциями метро, а также есть трек со звуками, которые звучат в переходах станций. В больше части композиций звучат слова «Осторожно, двери закрываются».

Как объяснил куратор проекта Артем Высочин, в пространстве «Крыша» проходит музыкальная школа — серия обучающих событий для музыкантов, в том числе для битмейкеров и саунд-продюсеров. В какой-то момент музыкантам пришла мысль сделать что-то совместное для города, выйти из локального масштаба в городской. В итоге 13 музыкантов записали треки для новосибирского метрополитена.