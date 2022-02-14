Проехал от конечной до конечной с диктофоном: для каждой станции новосибирского метро создали музыку

Новосибирские музыканты сочинили музыку для станций метрополитена — каждый трек длится почти столько же, сколько поездка от одной станции к другой.
Музыку записали саунд-продюсеры музыкального пространства «Крыша». Всего в альбоме «Музыка новосибирского метро» 13 композиций — для переездов между станциями метро, а также есть трек со звуками, которые звучат в переходах станций. В больше части композиций звучат слова «Осторожно, двери закрываются».
Как объяснил куратор проекта Артем Высочин, в пространстве «Крыша» проходит музыкальная школа — серия обучающих событий для музыкантов, в том числе для битмейкеров и саунд-продюсеров. В какой-то момент музыкантам пришла мысль сделать что-то совместное для города, выйти из локального масштаба в городской. В итоге 13 музыкантов записали треки для новосибирского метрополитена.
— Я, как их наставник, подготовил полевые записи метро — именно звуки, объявления. И потом они сами решили, какой промежуток они хотят для себя выбрать и написали по треку. Кто-то живет на этих станциях, у кого-то может свои ассоциации, — рассказал про идею Артем Высочин.
По его словам, каждая композиция длится примерно столько же, сколько едет поезд от одной станции до другой. Для того, чтобы замерить время, Артем Высочин проехал от конечной до конечной с диктофоном — это время и взяли за ориентир для треков.
Он уточнил, что определенной концепции по музыкальному стилю у музыкантов не было. Каждый ориентировался на свои представления, ассоциации и звуковые предпочтения. Например, трек Красного проспекта получился чем-то активным, шумным, позитивным, говорит куратор проекта, а станции левого берега в индустриальном стиле.
По его словам, в проекте принимали участие как начинающие, так и уже опытные музыканты. Сборник выложили на все площадки, в соцсети.
— В планах и дальше делать подобные вещи, какие-то коллаборации, связанные с городскими местами, событиями, — поделился музыкант.
Два года назад новосибирские музыканты Наталья Колеватова и Женя Колини сделали кавер-версию и клип на композицию Стинга Englishman In New York с помощью технологии Live Looping. Видео появилось на YouTube-канале Natasha Kolevatova. В 2019 году новосибирские музыканты выпустили трек Samyy grustnyy, в записи которого участвовали случайные люди на улицах.