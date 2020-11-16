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Новосибирские музыканты перепели популярную песню Стинга и сняли клип — сравните звучание с оригиналом

Кавер-трек на композицию Englishman In New York был записан с помощью Loop-станции

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Женя Колини и Наталья Колеватова создали музыкальный проект с использованием на концертах технологии Live Looping

Женя Колини и Наталья Колеватова создали музыкальный проект с использованием на концертах технологии Live Looping

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Новосибирцы перепели песню Стинга Englishman In New York

Новосибирские музыканты Наталья Колеватова и Женя Колини сделали кавер-версию и клип на композицию Стинга Englishman In New York с помощью технологии Live Looping. В конце прошлой недели видео появилось на YouTube-канале Natasha Kolevatova.

Loop-станция, или лупер, — устройство для комбинации музыкальных фраз путем их повторения и наложения одной на другую. Технология Live Looping — живое исполнение композиции путем записи и наложения музыкальных фрагментов в реальном времени, не отрываясь от процесса игры на электронном инструменте.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Изначально была мысль съездить на конкурс в Москву, где участники выступают а капелла, то есть без применения музыкальных инструментов. А с прошлого года там была добавлена номинация для участников с loop-станциями. Ну и я съездила… После конкурса эта аппаратура осталась. И мы с Женей решили, чтобы она не пылилась, не пропадала, включить туда гитару, потому что это сразу расширяло наши исполнительские возможности, и делать настоящие концерты. Никто в городе, а может, и в России, в таком концертном варианте не выступает, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Колеватова.

На полное производство клипа ушло порядка двух месяцев: день на съемку в частном лофте и все остальное время — на монтаж и доведение ролика до финального результата. Новый музыкальный проект пока называется LiveLoopPlay. Но название LLP, заметили музыканты, возможно, останется постоянным.

Вот что у них получилось:

Видео новосибирского музыкального проекта LiveLoopPlay

А теперь можете послушать, как эту песню поет Стинг:

Официальное видео Стинга

В будущем Женя Колини и Наталья Колеватова планируют по такой же технологии сделать видеоклипы на некоторые песни Майкла Джексона, Джесси Джей, Леонида Агутина, Боба Марли и других известных исполнителей.

Наталья Колеватова (на фото) с Женей Колини задумали сделать проект LLP еще в феврале, но из-за первой волны коронавируса всё отложилось

Наталья Колеватова (на фото) с Женей Колини задумали сделать проект LLP еще в феврале, но из-за первой волны коронавируса всё отложилось

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В мае НГС рассказал про новосибирца, который сделал клип, как у номинанта «Грэмми»: он четыре часа снимал в постели свою девушку. А в октябре танцовщица из Новосибирска выпустила эмоциональный клип, снятый одним дублем.

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Стингклипмузыкантыпесня
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