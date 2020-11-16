Новосибирские музыканты перепели популярную песню Стинга и сняли клип — сравните звучание с оригиналом

— Изначально была мысль съездить на конкурс в Москву, где участники выступают а капелла, то есть без применения музыкальных инструментов. А с прошлого года там была добавлена номинация для участников с loop-станциями. Ну и я съездила… После конкурса эта аппаратура осталась. И мы с Женей решили, чтобы она не пылилась, не пропадала, включить туда гитару, потому что это сразу расширяло наши исполнительские возможности, и делать настоящие концерты. Никто в городе, а может, и в России, в таком концертном варианте не выступает, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Колеватова.

На полное производство клипа ушло порядка двух месяцев: день на съемку в частном лофте и все остальное время — на монтаж и доведение ролика до финального результата. Новый музыкальный проект пока называется LiveLoopPlay. Но название LLP, заметили музыканты, возможно, останется постоянным.

Вот что у них получилось: