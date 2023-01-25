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«Вынуждены перебегать»: в Нижней Ельцовке установили светофоры с кнопками, но подходы к ним завалены сугробами

По словам местных жителей, нерегулируемый переход был безопаснее

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По словам местных жителей, они не могут карабкаться на сугробы, чтобы нажать кнопку на светофоре, и перебегают дорогу на красный свет

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Жители микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске не могут пользоваться светофорами на пешеходном переходе через улицу Зеленая Горка из-за огромных сугробов на обочинах дороги. Фотографии заваленных снегом обочин они прислали в редакцию НГС.

Как рассказал НГС местный житель Михаил Грачев, через улицу Зеленая Горка проходит единственный маршрут к улице Экваторной, где располагаются детский сад, школа и продуктовые магазины, которыми пользуются люди. В 2022 году нерегулируемый переход был отмечен знаками, и водители заранее снижали скорость, а потом дорожную остановку решили сделать менее опасной.

— Недавно на переходе установили светофор, переключающийся кнопками. <...> Но посмотрите, как это реализовано! Иначе как издевательством над людьми такое исполнение не назовешь, — возмутился новосибирец. — Светофоры расположены один в пяти, а второй — в пятнадцати метрах от места, где люди могут подойти к дороге для перехода! Более того, около столбов со светофорами при уборке снега навалены такие сугробы, что и здоровому-то мужчине взобраться на сугроб и нажать кнопку для переключения светофора составляет существенную проблему, а что же говорить о ребенке или пожилом человеке? <...> Теперь пешеходы вынуждены перебегать дорогу перед автомобилями на свой страх и риск.

Улицу Зеленая Горка регулярно чистят от снега, который сваливают на обочинах

Улицу Зеленая Горка регулярно чистят от снега, который сваливают на обочинах

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НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, как регламентируется уборка снега и кто ответственен за то, что светофоры стали недоступными для пешеходов.

На прошлой неделе в центре Новосибирска 9-летний ребенок упал и рассек бровь на перекрестке рядом с Экономическим лицеем. Как сообщили редакции НГС местные жители, инцидент произошел из-за того, что он пытался нажать на кнопку светофора и поскользнулся на ледяной горке, которая образовалась вокруг столба с оборудованием.

Ранее редакция спросила у муниципалитета, кто виноват в том, что автобус № 5 забуксовал в снегу и не смог выйти на линию с конечной остановки «Улица Дюканова» в Ленинском районе Новосибирска. В пресс-центре ответили, что это произошло из-за арендатора разворотной площадки и погоды.

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