«Вынуждены перебегать»: в Нижней Ельцовке установили светофоры с кнопками, но подходы к ним завалены сугробами

Жители микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске не могут пользоваться светофорами на пешеходном переходе через улицу Зеленая Горка из-за огромных сугробов на обочинах дороги. Фотографии заваленных снегом обочин они прислали в редакцию НГС.
Как рассказал НГС местный житель Михаил Грачев, через улицу Зеленая Горка проходит единственный маршрут к улице Экваторной, где располагаются детский сад, школа и продуктовые магазины, которыми пользуются люди. В 2022 году нерегулируемый переход был отмечен знаками, и водители заранее снижали скорость, а потом дорожную остановку решили сделать менее опасной.
— Недавно на переходе установили светофор, переключающийся кнопками. <...> Но посмотрите, как это реализовано! Иначе как издевательством над людьми такое исполнение не назовешь, — возмутился новосибирец. — Светофоры расположены один в пяти, а второй — в пятнадцати метрах от места, где люди могут подойти к дороге для перехода! Более того, около столбов со светофорами при уборке снега навалены такие сугробы, что и здоровому-то мужчине взобраться на сугроб и нажать кнопку для переключения светофора составляет существенную проблему, а что же говорить о ребенке или пожилом человеке? <...> Теперь пешеходы вынуждены перебегать дорогу перед автомобилями на свой страх и риск.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, как регламентируется уборка снега и кто ответственен за то, что светофоры стали недоступными для пешеходов.
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