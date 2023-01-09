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Автобус № 5 застрял в снежной каше в Новосибирске — видео, как он буксует на конечной остановке

По словам очевидца, два автобуса из-за плохой уборки дорог не могли выехать на маршрут 3,5 часа

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Пассажирам пришлось искать альтернативный транспорт

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Сегодня утром, 9 января, в Новосибирске два автобуса № 5 застряли в снежной каше в районе конечной остановки «Улица Дюканова» в Ленинском районе.

Видео буксующего транспорта опубликовали в социальных сетях подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» — на ролике запечатлен один автобус. При этом, по данным очевидца, который написал сообщение в паблике, два автобуса не могли выехать на маршрут с 8 до 11:30 часов утра.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

— Около половины восьмого стоял и буксовал, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Елена Д. — Ну и, в общем, сразу понятно было, что никто никуда не поедет, наивных на остановке немного стояло, дожидалось. Я тоже не стала [ждать], пошла на трамвай.

Маршрут № 5 в Новосибирске обслуживает муниципальное казенное предприятие «Новосибгортранс».

По данным сервиса «Контур.Фокус», единственным учредителем предприятия является Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, директором — Дронов Роман Владимирович. Чистый убыток по состоянию на конец 2021 года (более свежие данные не представлены) составил 20 миллионов рублей.

НГС обратился в муниципалитет с запросом, чтобы узнать, по какой причине проезжая часть была не почищена от снега, действительно ли автобусы буксовали 3,5 часа и понесет ли кто-нибудь ответственность за то, что общественный транспорт не вышел на маршрут.

Ранее авторедактор НГС разбирался, как накануне Нового года почистили дороги для мэра Анатолия Локтя, губернатора Андрея Травникова и простых горожан. Результаты, мягко говоря, сильно отличались.

АвтобусМэрия НовосибирскаНечищенные дорогиОбщественный транспорт
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