Автобус № 5 застрял в снежной каше в Новосибирске — видео, как он буксует на конечной остановке

Сегодня утром, 9 января, в Новосибирске два автобуса
Видео буксующего транспорта опубликовали в социальных сетях подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» — на ролике запечатлен один автобус. При этом, по данным очевидца, который написал сообщение в паблике, два автобуса не могли выехать на маршрут с 8 до 11:30 часов утра.
— Около половины восьмого стоял и буксовал, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Елена Д. — Ну и, в общем, сразу понятно было, что никто никуда не поедет, наивных на остановке немного стояло, дожидалось. Я тоже не стала [ждать], пошла на трамвай.
Маршрут
По данным сервиса «Контур.Фокус», единственным учредителем предприятия является Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, директором — Дронов Роман Владимирович. Чистый убыток по состоянию на конец 2021 года (более свежие данные не представлены) составил 20 миллионов рублей.
НГС обратился в муниципалитет с запросом, чтобы узнать, по какой причине проезжая часть была не почищена от снега, действительно ли автобусы буксовали 3,5 часа и понесет ли кто-нибудь ответственность за то, что общественный транспорт не вышел на маршрут.
Ранее авторедактор НГС разбирался, как накануне Нового года почистили дороги для мэра Анатолия Локтя, губернатора Андрея Травникова и простых горожан. Результаты, мягко говоря, сильно отличались.