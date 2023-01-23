Кнопка светофора обросла опасной горкой: фото с места, где ребенок переключал сигнал и разбил бровь

В центре Новосибирска 9-летний ребенок упал и рассек бровь на перекрестке рядом с Экономическим лицеем. Как сообщили редакции НГС местные жители, инцидент произошел из-за того, что он пытался нажать на кнопку светофора и поскользнулся на ледяной горке, которая образовалась вокруг столба с оборудованием.

