СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 68.67
eur 74.34
СрочноРаскрыта тайна чужой сим-карты в новом iPhone
Все новости
Все новости

Кнопка светофора обросла опасной горкой: фото с места, где ребенок переключал сигнал и разбил бровь

По словам очевидцев, оборудование давно не чистят

1 600

Инцидент произошел напротив Экономического лицея на улице Крылова

Поделиться

В центре Новосибирска 9-летний ребенок упал и рассек бровь на перекрестке рядом с Экономическим лицеем. Как сообщили редакции НГС местные жители, инцидент произошел из-за того, что он пытался нажать на кнопку светофора и поскользнулся на ледяной горке, которая образовалась вокруг столба с оборудованием.

В разговоре с корреспондентом издания жительница Новосибирска Наталья уточнила, что инцидент произошел 23 января около 13 часов напротив Экономического лицея на улице Крылова. Как сообщила женщина со ссылкой на слова очевидцев, ребенок является учащимся образовательного учреждения.

— Более двух недель назад была чистка улицы, сделали кучи снега около светофоров, на которых расположены кнопки регулирования. Чтобы нажать на кнопку, нужно поставить ногу на горку. Детям это еще сложнее, — сказала Наталья.

По словам женщины, ребенок шел в сторону лицея и встал на горку у светофора, чтобы нажать на кнопку. В результате несовершеннолетний не удержался на снегу и ударился головой об устройство.

Информацию о происшествии НГС также сообщила местная жительница Ольга.

— Отводила ребенку в школу, навстречу мне бежала знакомая. Обычно идет и улыбается, а сегодня в телефоне. Рассказала, что ребенок упал на светофоре и рассек бровь. Неделю назад я сама там встала, наклонилась, чтобы нажать на кнопку, и «полетела», — сказала Ольга. — Как там дети кнопку нажимают?

НГС обратился в образовательное учреждение с просьбой подтвердить или опровергнуть ситуацию, однако в лицее отказались комментировать происшествие без письменного запроса. Корреспондент издания также направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с целью узнать, какая организация занимается уборкой снега у светофоров рядом с лицеем.

В конце декабря в Новосибирске 8-летний ребенок пострадал из-за схода наледи с крыши. Инцидент произошел в Калининском районе города.

РебенокУборка снегаЭкономический лицей
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter