Кнопка светофора обросла опасной горкой: фото с места, где ребенок переключал сигнал и разбил бровь

В центре Новосибирска
В разговоре с корреспондентом издания жительница Новосибирска Наталья уточнила, что инцидент произошел
— Более двух недель назад была чистка улицы, сделали кучи снега около светофоров, на которых расположены кнопки регулирования. Чтобы нажать на кнопку, нужно поставить ногу на горку. Детям это еще сложнее, — сказала Наталья.
По словам женщины, ребенок шел в сторону лицея и встал на горку у светофора, чтобы нажать на кнопку. В результате несовершеннолетний не удержался на снегу и ударился головой об устройство.
Информацию о происшествии НГС также сообщила местная жительница Ольга.
— Отводила ребенку в школу, навстречу мне бежала знакомая. Обычно идет и улыбается, а сегодня в телефоне. Рассказала, что ребенок упал на светофоре и рассек бровь. Неделю назад я сама там встала, наклонилась, чтобы нажать на кнопку, и «полетела», — сказала Ольга. — Как там дети кнопку нажимают?
НГС обратился в образовательное учреждение с просьбой подтвердить или опровергнуть ситуацию, однако в лицее отказались комментировать происшествие без письменного запроса. Корреспондент издания также направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с целью узнать, какая организация занимается уборкой снега у светофоров рядом с лицеем.
В конце декабря в Новосибирске