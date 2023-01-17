СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 68.29
eur 73.83
Тема дняКадровые перестановки в Прокуратуре
Все новости
Все новости

Автобус несколько часов буксовал в снежной каше в Новосибирске — в мэрии ответили, почему так произошло

По информации департамента транспорта, во всем виноват снегопад и арендатор разворотной площадки

427

Автобус этого маршрута попал в неприятный инцидент на прошлой неделе

Поделиться

Мэрии Новосибирска объяснила, почему автобус № 5 застрял в снежной каше на конечной остановке Дюканова. Инцидент произошел утром 9 января 2023 года.

По свидетельствам подписчиков паблика «АСТ-54», не один, а два 2 автобуса в течение 3,5 часа не могли выйти на маршрут. Один из них пассажиры засняли на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили факт того, что автобусы застряли в снегу и со ссылкой на администрацию Ленинского района и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса заявили, что виноваты в этом погода и арендатор разворотной площадки.

— Содержание и обслуживание площадки осуществляется арендатором на ос­новании договора аренды, заключенного установленным порядком с мэрией города Новосибирска, — сообщили в пресс-центре, не уточнив, кто является арендатором. — Инцидент произошел из-за выпадения большого количества осадков в виде снега и резкого повышения температуры окружающей среды до положительных отметок.

В мэрии добавили, что к эксплуатирующей организации, отвечающей за уборку дороги, где произошло снятие маршрута общественного транспорта из-за состояния проезжей части, применяются штрафные санкции. Из ответа не следовало, как могут наказать арендатора разворотной площадки и был ли он наказан.

Ранее НГС писал о том, что суд обязал мэрию купить спецтехнику для уборки дорог.

Мэрия НовосибирскаНечищеные дорогиУборка дорогОбщественный транспортАвтобус 5
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter