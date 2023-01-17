Автобус несколько часов буксовал в снежной каше в Новосибирске — в мэрии ответили, почему так произошло

Мэрии Новосибирска объяснила, почему автобус
По свидетельствам подписчиков паблика «АСТ-54», не один, а два 2 автобуса в течение 3,5 часа не могли выйти на маршрут. Один из них пассажиры засняли на видео.
В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили факт того, что автобусы застряли в снегу и со ссылкой на администрацию Ленинского района и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса заявили, что виноваты в этом погода и арендатор разворотной площадки.
— Содержание и обслуживание площадки осуществляется арендатором на основании договора аренды, заключенного установленным порядком с мэрией города Новосибирска, — сообщили в пресс-центре, не уточнив, кто является арендатором. — Инцидент произошел из-за выпадения большого количества осадков в виде снега и резкого повышения температуры окружающей среды до положительных отметок.
В мэрии добавили, что к эксплуатирующей организации, отвечающей за уборку дороги, где произошло снятие маршрута общественного транспорта из-за состояния проезжей части, применяются штрафные санкции. Из ответа не следовало, как могут наказать арендатора разворотной площадки и был ли он наказан.
Ранее НГС писал о том, что суд обязал мэрию купить спецтехнику для уборки дорог.