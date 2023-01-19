Суд назначил неустойку кикшерингу Urent за парковку электросамокатов без разрешений в Новосибирске

Седьмой апелляционный арбитражный суд встал на сторону мэрии Новосибирска и утвердил неустойку для кикшеринговой компании Urent за нелегальную парковку прокатных электросамокатов.
Деньги мэрии компания заплатит за размещение самокатов возле входов в метро, на дорогах, пешеходных дорожках и мостовых переходах. В дальнейшем для размещения оборудования компании нужно будет сначала получать у мэрии разрешение на использование этих земель в своих целях. По другой кикшеринговой компании, Whoosh, еще идет разбирательство.
— Ранее муниципалитет неоднократно обращался к руководителям этих компаний о прекращении противоправного поведения. Теперь суд установил судебную неустойку за нарушение судебного запрета в отношении каждого выявленного парковочного места, незаконно размещенного на муниципальных земельных участках, — прокомментировали в мэрии Новосибирска решение арбитража.
Решение арбитражного суда по иску мэрии к Urent вынесено еще в октябре 2022 года. Впоследствии это решение дважды было обжаловано, но безуспешно. Из решения Седьмого апелляционного арбитражного суда от 10 января следует, что неустойка за размещение электросамоката на муниципальной земле без разрешения составит
Аналогичный иск мэрии к Whoosh удовлетворен арбитражем в октябре 2022 года. Только неустойка для этой кикшеринговой компании за каждое нелегальное использование земель для парковки самокатов установлена в 10 раз больше, чем у конкурента:
НГС обратился за комментарием по судебному спору о парковках самокатов к Urent и Whoosh. На момент публикации этого материала редакция не получила обратной связи.
Скандал между городскими властями и кикшеринговыми компаниями начался весной 2022 года, когда мэрия начала проводить рейдовые мероприятия с изъятием самокатов, которые паркуются в неположенном, по ее мнению, месте. Одно из таких мероприятий закончилось конфликтом с представителями компании Urent.