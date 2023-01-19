Суд назначил неустойку кикшерингу Urent за парковку электросамокатов без разрешений в Новосибирске

Деньги мэрии компания заплатит за размещение самокатов возле входов в метро, на дорогах, пешеходных дорожках и мостовых переходах. В дальнейшем для размещения оборудования компании нужно будет сначала получать у мэрии разрешение на использование этих земель в своих целях. По другой кикшеринговой компании, Whoosh, еще идет разбирательство.