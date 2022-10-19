Суд запретил кикшеринговой компании Urent размещать в Новосибирске парковки самокатов без разрешений
Арбитраж встал на сторону городских властей
Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел иск мэрии Новосибирска к кикшеринговой компании Urent. Мэрия требовала запретить парковки самокатов на земельных участках без специального разрешения. Информация об этом размещена на сайте суда 19 октября.
Стоит отметить, что кроме запрета на парковку в неположенных местах городские власти просили установить неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый выявленный факт неисполнения решения суда. Иск удовлетворен полностью.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, рассмотрение иска велось с участием надзорного ведомства.
— Судом определено, что организация без осуществления платы в бюджет города самовольно размещала на произвольно выбранных ею земельных участках города электросамокаты и передавала их в пользование неопределенному кругу лиц, — уточнили в ведомстве. О количестве выявленных фактов не сообщается.
Впредь на совершение таких действий компания должна получать разрешение мэрии, подчеркнули в прокуратуре.
Напомним, аналогичное заявление городские власти также подали к кикшеринговой компании Whoosh. Решение по иску в настоящее время не принято. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать решение суда. Издание также обратилось к представителям компании Urent.
Скандал между городскими властями и кикшеринговыми компаниями начался весной текущего года, когда мэрия начала проводить рейдовые мероприятия с изъятием самокатов, которые паркуются в неположенном, по ее мнению, месте. Одно из таких мероприятий закончилось конфликтом с представителями компании Urent.
Ранее стало известно о том, когда в Новосибирске завершится сезон проката электросамокатов. Сезон кикшеринга завершится при «стабильно непригодной для поездок» погоде.