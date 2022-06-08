СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 60.96
eur 64.57
Тема дняЕдиная база животных в Новосибирске
Все новости
Все новости

Мэрия Новосибирска подала в суд на Whoosh и Urent. Их хотят обязать платить за брошенные самокаты

За каждый факт хотят взымать 100 тысяч рублей

116
Мэрия Новосибирска хочет обязать кикшеринг платить неустойку за брошенные самокаты. Сумма неустойки составит 100 тыс. рублей

Мэрия Новосибирска хочет обязать кикшеринг платить неустойку за брошенные самокаты. Сумма неустойки составит 100 тыс. рублей

Поделиться

Мэрия Новосибирска подала иски в областной арбитражный суд с требованием обязать кикшеринговые компании Whoosh и Urent платить неустойку в размере 100 тысяч рублей за парковку самокатов в неположенном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Неустойку планируют взимать за «каждый факт размещения самокатов в неустановленных местах».

— Мэрией города Новосибирска в арбитражный суд Новосибирской области поданы исковые заявления к ООО «ВУШ», ООО «Юрентбайк.ру» со следующими требованиями: запретить размещать на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новосибирска <…> пункты выдачи и приема электросамокатов (парковочные места электросамокатов) без советующих разрешений на использование земель; установить судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей за неисполнение судебного акта, — цитирует ТАСС представителя департамента.

Согласно информации, размещенной на сайте арбитражного суда Новосибирской области, исковые заявления мэрии Новосибирска к ООО «ВУШ» и ООО «Юрентбайк.ру» зарегистрированы 6 июня.

Скандал между кикшеринговыми компаниями и мэрией города разгорелся весной 2022 года. 3 мая мэрия напомнила, что ни Whoosh, ни Urent не оформили парковки для электросамокатов, а муниципальной землей в Новосибирске бесплатно пользоваться нельзя. Поэтому администрация устроила рейд, который закончился изъятием самокатов и конфликтом с представителями компании Urent.

17 мая мэрия заявила, что двое сотрудников пострадали во время рейдов. Urent же с информацией не согласился, заявив, что это их сотрудники пострадали в конфликте. Всё дошло до обсуждений о полном запрете электросамокатов в Новосибирске на заседании горсовета.

ГИБДД 22 мая начала штрафовать водителей самокатов Urent. Уже составили три административных протокола.

Позже мэрия выдала разрешения на размещение 100 парковок для Urent и 27 — для Whoosh. Мы показывали на карте, где они находятся.

8 июня стало известно, что компания Urent пожаловалась в прокуратуру на ГИБДД из-за штрафов для самокатчиков. Автоинспекция в свою очередь настаивает, что водители, которые арендуют самокаты, должны соблюдать законы и иметь водительские права.

По теме

Арбитражный судWhooshUrentэлектросамокаты
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2