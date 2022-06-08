Мэрия Новосибирска подала в суд на Whoosh и Urent. Их хотят обязать платить за брошенные самокаты
За каждый факт хотят взымать 100 тысяч рублей
Мэрия Новосибирска подала иски в областной арбитражный суд с требованием обязать кикшеринговые компании Whoosh и Urent платить неустойку в размере 100 тысяч рублей за парковку самокатов в неположенном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Неустойку планируют взимать за «каждый факт размещения самокатов в неустановленных местах».
— Мэрией города Новосибирска в арбитражный суд Новосибирской области поданы исковые заявления к ООО «ВУШ», ООО «Юрентбайк.ру» со следующими требованиями: запретить размещать на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новосибирска <…> пункты выдачи и приема электросамокатов (парковочные места электросамокатов) без советующих разрешений на использование земель; установить судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей за неисполнение судебного акта, — цитирует ТАСС представителя департамента.
Согласно информации, размещенной на сайте арбитражного суда Новосибирской области, исковые заявления мэрии Новосибирска к ООО «ВУШ» и ООО «Юрентбайк.ру» зарегистрированы 6 июня.
Скандал между кикшеринговыми компаниями и мэрией города разгорелся весной 2022 года. 3 мая мэрия напомнила, что ни Whoosh, ни Urent не оформили парковки для электросамокатов, а муниципальной землей в Новосибирске бесплатно пользоваться нельзя. Поэтому администрация устроила рейд, который закончился изъятием самокатов и конфликтом с представителями компании Urent.
17 мая мэрия заявила, что двое сотрудников пострадали во время рейдов. Urent же с информацией не согласился, заявив, что это их сотрудники пострадали в конфликте. Всё дошло до обсуждений о полном запрете электросамокатов в Новосибирске на заседании горсовета.
ГИБДД 22 мая начала штрафовать водителей самокатов Urent. Уже составили три административных протокола.
Позже мэрия выдала разрешения на размещение 100 парковок для Urent и 27 — для Whoosh. Мы показывали на карте, где они находятся.
8 июня стало известно, что компания Urent пожаловалась в прокуратуру на ГИБДД из-за штрафов для самокатчиков. Автоинспекция в свою очередь настаивает, что водители, которые арендуют самокаты, должны соблюдать законы и иметь водительские права.