Мэрия Новосибирска подала в суд на Whoosh и Urent. Их хотят обязать платить за брошенные самокаты

17 мая мэрия заявила, что двое сотрудников пострадали во время рейдов. Urent же с информацией не согласился, заявив, что это их сотрудники пострадали в конфликте. Всё дошло до обсуждений о полном запрете электросамокатов в Новосибирске на заседании горсовета.



ГИБДД 22 мая начала штрафовать водителей самокатов Urent. Уже составили три административных протокола.



Позже мэрия выдала разрешения на размещение 100 парковок для Urent и 27 — для Whoosh. Мы показывали на карте, где они находятся.