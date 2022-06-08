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Самокатные войны

Urent пожаловался в прокуратуру на ГИБДД из-за штрафов для самокатчиков

В автоинспекции настаивают, что водители электросамокатов обязаны соблюдать закон и иметь водительские права

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ГИБДД по Новосибирску проводит ежедневные рейды

ГИБДД по Новосибирску проводит ежедневные рейды

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Кикшеринговая компания Urent обратилась в прокуратуру из-за штрафов, которые выписывает ГИБДД их клиентам в Новосибирске. Автоинспекция в свою очередь настаивает, что водители, которые арендуют самокаты, должны соблюдать законы и иметь водительские права.

ГИБДД начала штрафовать пользователей кикшеринга в Новосибирске после проведения экспертизы, которая показывает, что самокаты Urent и Whoosh превышают допустимую мощность в 250 Вт. В кикшеринговых компаниях с этим не согласны, а в Urent провели экспертизу и предоставили ее результаты. По данным АНО «Лаборатория Судебных Экспертиз», кикшеринговые самокаты нельзя оценивать как мопеды.

— В связи с этой ситуацией Urent подал жалобу в надзорные органы с просьбой проверить и дать правовую оценку действиям ГИБДД Новосибирска. В то время как по всей стране развитие кикшеринга поддерживают, поскольку электросамокаты — это современный экологичный способ передвижения по городу, и лишь в Новосибирске ГИБДД целенаправленно уничтожает инновационный бизнес, — считают в пресс-службе Urent. По данным сайта компании, их самокаты есть в 80 городах России.

В ГИБДД по Новосибирску ответили, что электросамокаты, которые имеют мощность двигателя более 0,25 кВт и менее 4 кВт, попадают под понятие «мопед».

— Значит, водитель электросамоката должен соблюдать все правила действующего законодательства для этой категории и иметь водительское удостоверение как минимум категории «М», — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску жалобы Urent.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области подтвердили, что обращение от компании Urent было.

— С контролем обращение было направлено 27 мая прокурору города Новосибирска для рассмотрения и оценки доводов и уведомления автора обращения, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

4 июня в Новосибирске сотрудники ГИБДД остановили для составления протокола молодого человека, который ехал на электросамокате. Теперь ему грозит штраф. Новосибирец Роман рассказал НГС, как это произошло.

СЮЖЕТ

Самокатные войныСамокатные войны

Похожий случай произошел 6 июня с другим новосибирцем. Правда, тому повезло больше — права категории «М» у него были, а потому его отпустили. В ГИБДД НГС подтвердили ранее, что инспекция проводит рейды по самокатам.

Представитель ГИБДД 19 мая на совещании в мэрии сообщил, что сотрудники проверили самокаты Urent, и у них оказалась мощность больше 350 Вт. Уже 22 мая ГИБДД начала штрафовать водителей фиолетовых самокатов. Urent с этим не согласились. Они направили свои самокаты на экспертизу в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Экспертиза показала, что самокаты Urent меньше 250 Вт. Это, правда, не остановило сотрудников ГИБДД от выписывания штрафов. К 1 июня уже 20 водителей самокатов получили штрафы за вождение без прав.

В начале мая мэрия стала изымать самокаты у Центрального парка, объясняя, что они стоят там незаконно. Кикшеринговые компании оказались несогласны. Уже после конфликта между представителями мэрии и кикшеринговой компанией Urent, когда они обвинили друг друга в травмах сотрудников, мэрия Новосибирска согласовала больше 100 парковок для электросамокатов.

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