Urent пожаловался в прокуратуру на ГИБДД из-за штрафов для самокатчиков
В автоинспекции настаивают, что водители электросамокатов обязаны соблюдать закон и иметь водительские права
Кикшеринговая компания Urent обратилась в прокуратуру из-за штрафов, которые выписывает ГИБДД их клиентам в Новосибирске. Автоинспекция в свою очередь настаивает, что водители, которые арендуют самокаты, должны соблюдать законы и иметь водительские права.
ГИБДД начала штрафовать пользователей кикшеринга в Новосибирске после проведения экспертизы, которая показывает, что самокаты Urent и Whoosh превышают допустимую мощность в
— В связи с этой ситуацией Urent подал жалобу в надзорные органы с просьбой проверить и дать правовую оценку действиям ГИБДД Новосибирска. В то время как по всей стране развитие кикшеринга поддерживают, поскольку электросамокаты — это современный экологичный способ передвижения по городу, и лишь в Новосибирске ГИБДД целенаправленно уничтожает инновационный бизнес, — считают в пресс-службе Urent. По данным сайта компании, их самокаты есть в 80 городах России.
В ГИБДД по Новосибирску ответили, что электросамокаты, которые имеют мощность двигателя более
— Значит, водитель электросамоката должен соблюдать все правила действующего законодательства для этой категории и иметь водительское удостоверение как минимум категории «М», — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску жалобы Urent.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области подтвердили, что обращение от компании Urent было.
— С контролем обращение было направлено 27 мая прокурору города Новосибирска для рассмотрения и оценки доводов и уведомления автора обращения, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.
4 июня в Новосибирске сотрудники ГИБДД остановили для составления протокола молодого человека, который ехал на электросамокате. Теперь ему грозит штраф. Новосибирец Роман рассказал НГС, как это произошло.
СЮЖЕТ
Похожий случай произошел 6 июня с другим новосибирцем. Правда, тому повезло больше — права категории «М» у него были, а потому его отпустили. В ГИБДД НГС подтвердили ранее, что инспекция проводит рейды по самокатам.
Представитель ГИБДД 19 мая на совещании в мэрии сообщил, что сотрудники проверили самокаты Urent, и у них оказалась мощность больше
В начале мая мэрия стала изымать самокаты у Центрального парка, объясняя, что они стоят там незаконно. Кикшеринговые компании оказались несогласны. Уже после конфликта между представителями мэрии и кикшеринговой компанией Urent, когда они обвинили друг друга в травмах сотрудников, мэрия Новосибирска согласовала больше 100 парковок для электросамокатов.