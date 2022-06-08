Urent пожаловался в прокуратуру на ГИБДД из-за штрафов для самокатчиков

Кикшеринговая компания Urent обратилась в прокуратуру из-за штрафов, которые выписывает ГИБДД их клиентам в Новосибирске. Автоинспекция в свою очередь настаивает, что водители, которые арендуют самокаты, должны соблюдать законы и иметь водительские права.

ГИБДД начала штрафовать пользователей кикшеринга в Новосибирске после проведения экспертизы, которая показывает, что самокаты Urent и Whoosh превышают допустимую мощность в 250 Вт . В кикшеринговых компаниях с этим не согласны, а в Urent провели экспертизу и предоставили ее результаты. По данным АНО «Лаборатория Судебных Экспертиз», кикшеринговые самокаты нельзя оценивать как мопеды.

