«Меня догнал экипаж ГИБДД»: мужчину на самокате попытались оштрафовать за вождение без прав

В Новосибирске 6 июня попытались оштрафовать мужчину, который катался на самокате кикшеринговой компании Whoosh. Как сообщил читатель НГС Роман (попросил не называть свою фамилию), его остановили, когда он ехал на самокате на работу.





— Возле цирка проезжал. Там стояли сотрудники ГИБДД. Один окрикнул. Я сначала подумал, что это не мне, и мимо проехал. Потом пересек дорогу, и там меня догнал экипаж в автомобиле. Вышел инспектор, преградил мне дорогу, — рассказал читатель НГС.