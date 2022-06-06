«Меня догнал экипаж ГИБДД»: мужчину на самокате попытались оштрафовать за вождение без прав
Сотрудники ГИБДД проводят рейд в Железнодорожном районе
В Новосибирске 6 июня попытались оштрафовать мужчину, который катался на самокате кикшеринговой компании Whoosh. Как сообщил читатель НГС Роман (попросил не называть свою фамилию), его остановили, когда он ехал на самокате на работу.
— Возле цирка проезжал. Там стояли сотрудники ГИБДД. Один окрикнул. Я сначала подумал, что это не мне, и мимо проехал. Потом пересек дорогу, и там меня догнал экипаж в автомобиле. Вышел инспектор, преградил мне дорогу, — рассказал читатель НГС.
Сотрудники ГИБДД спросили у Романа, есть ли у него права категории М. Как оказалось, права у Романа были, поэтому его отпустили без штрафа.
— Он сказал, что штраф от 5 до
В пресс-службе Whoosh сказали, что компания о штрафах знает и ведет диалог с ГИБДД.
— Мы уверены, что произошла ошибка. Компания ранее передала в ГИБДД результаты независимой экспертизы, подтверждающей, что мощность самокатов Whoosh меньше
Еще один читатель, Виктор (попросил не упоминать фамилию), заметил эвакуацию самокатов возле цирка. Виктор прислал в редакцию НГС видео.
— Инспекторы говорят, что мощность желтых также была проверена и эти самокаты тоже являются мопедами и на них нужны права, — уточнил Виктор.
В ГИБДД подтвердили, что инспекция проводит рейды по самокатам.
СЮЖЕТ
— Если самокат превышает
Мы спросили у пресс-службы ГИБДД, была ли проведена проверка самокатов Whoosh. На момент публикации ответа не было.
Представитель ГИБДД на совещании в мэрии сообщил, что сотрудники проверили самокаты Urent и у них оказалась мощность больше
В начале мая мэрия стала изымать самокаты у Центрального парка, объясняя, что они стоят там незаконно. Кикшеринговые компании оказались не согласны. Уже после конфликта между представителями мэрии и кикшеринговой компанией Urent, когда они обвинили друг друга в травмах сотрудников, мэрия Новосибирска согласовала больше 1