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Самокатные войны

«Меня догнал экипаж ГИБДД»: мужчину на самокате попытались оштрафовать за вождение без прав

Сотрудники ГИБДД проводят рейд в Железнодорожном районе

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Водителя самоката попытались оштрафовать в Железнодорожном районе

Водителя самоката попытались оштрафовать в Железнодорожном районе

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В Новосибирске 6 июня попытались оштрафовать мужчину, который катался на самокате кикшеринговой компании Whoosh. Как сообщил читатель НГС Роман (попросил не называть свою фамилию), его остановили, когда он ехал на самокате на работу.


— Возле цирка проезжал. Там стояли сотрудники ГИБДД. Один окрикнул. Я сначала подумал, что это не мне, и мимо проехал. Потом пересек дорогу, и там меня догнал экипаж в автомобиле. Вышел инспектор, преградил мне дорогу, — рассказал читатель НГС.

Сотрудники ГИБДД спросили у Романа, есть ли у него права категории М. Как оказалось, права у Романа были, поэтому его отпустили без штрафа.

— Он сказал, что штраф от 5 до 15 тысяч. Про шлем ничего не говорили. Сказали, что рейд какой-то идет, — уточнил Роман.

В пресс-службе Whoosh сказали, что компания о штрафах знает и ведет диалог с ГИБДД.

— Мы уверены, что произошла ошибка. Компания ранее передала в ГИБДД результаты независимой экспертизы, подтверждающей, что мощность самокатов Whoosh меньше 250 Вт. Соответственно, по действующим ПДД, для управления ими права не требуются. Мы ведем диалог с ГИБДД и надеемся, что подобные инциденты не повторятся, — заключили в кикшеринговой компании.

Еще один читатель, Виктор (попросил не упоминать фамилию), заметил эвакуацию самокатов возле цирка. Виктор прислал в редакцию НГС видео.

— Инспекторы говорят, что мощность желтых также была проверена и эти самокаты тоже являются мопедами и на них нужны права, — уточнил Виктор.

В ГИБДД подтвердили, что инспекция проводит рейды по самокатам.

СЮЖЕТ

Самокатные войныСамокатные войны

— Если самокат превышает 250 Вт, то он считается мопедом. И если водители будут без прав, то сотрудники будут штрафовать, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Мы спросили у пресс-службы ГИБДД, была ли проведена проверка самокатов Whoosh. На момент публикации ответа не было.

Представитель ГИБДД на совещании в мэрии сообщил, что сотрудники проверили самокаты Urent и у них оказалась мощность больше 350 Вт. Уже 22 мая ГИБДД начала штрафовать водителей фиолетовых самокатов. Urent с этим не согласились. Они направили свои самокаты на экспертизу в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Экспертиза показала, что самокаты Urent меньше 250 Вт. Это, правда, не остановило сотрудников ГИБДД от выписывания штрафов. К 1 июня уже 20 водителей самокатов получили штрафы за вождение без прав.

В начале мая мэрия стала изымать самокаты у Центрального парка, объясняя, что они стоят там незаконно. Кикшеринговые компании оказались не согласны. Уже после конфликта между представителями мэрии и кикшеринговой компанией Urent, когда они обвинили друг друга в травмах сотрудников, мэрия Новосибирска согласовала больше 100 парковок для электросамокатов.

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