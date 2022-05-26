Экспертный автомобильный вуз посчитал, что штрафовать за поездки на самокатах Urent нельзя — доводы
Он объяснил, почему самокаты нельзя подвести под статус «мопедов», для которых нужны права и шлем
Представительство компании Urent, которая последнее время ведет борьбу с мэрией Новосибирска и ГИБДД за свои электросамокаты, сообщило, что пользователей их услуг продолжают останавливать и штрафовать за поездки. Компания решила обратиться за экспертным комментарием в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и выяснить, насколько эти действия правомерны.
МАДИ дал свой комментарий по исследованию ряда электросамокатов, в том числе Okai ES100, представленного в парке компании Urent в Новосибирске (документ есть в распоряжении редакции. —
— Самокаты сервиса имеют максимальную скорость менее
Исходя из заключения МАДИ, для передвижения на самокатах кикшеринга не нужно иметь права и шлемы, за отсутствие которых ГИБДД уже оштрафовало несколько человек. Теперь компания планирует оспорить вынесенные своим клиентам штрафы:
— Действия ГИБДД Новосибирска в отношении пользователей компании Urent считаем безосновательными и неправомерными, а также намеренно подрывающими возможность компании вести предпринимательскую деятельность в городе. Компания планирует оспорить вынесенные штрафы и оказать пострадавшим клиентам необходимую юридическую поддержку.
В начале мая мэрия стала изымать самокаты у Центрального парка, объясняя, что они стоят там незаконно. Кикшеринговые компании оказались не согласны.
Уже после конфликта между представителями мэрии и кикшеринговой компанией Urent, когда они обвинили друг друга в травмах сотрудников, мэрия Новосибирска согласовала больше 100 парковок для электросамокатов.