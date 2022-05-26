СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 56.30
eur 57.92
Тема дняКто зарабатывает на ремонте новосибирских дорог
Все новости
Все новости

Экспертный автомобильный вуз посчитал, что штрафовать за поездки на самокатах Urent нельзя — доводы

Он объяснил, почему самокаты нельзя подвести под статус «мопедов», для которых нужны права и шлем

510
Кикшеринговая компания хочет оспорить выписанные пользователям ее самокатов штрафы

Кикшеринговая компания хочет оспорить выписанные пользователям ее самокатов штрафы

Поделиться

Представительство компании Urent, которая последнее время ведет борьбу с мэрией Новосибирска и ГИБДД за свои электросамокаты, сообщило, что пользователей их услуг продолжают останавливать и штрафовать за поездки. Компания решила обратиться за экспертным комментарием в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и выяснить, насколько эти действия правомерны.

МАДИ дал свой комментарий по исследованию ряда электросамокатов, в том числе Okai ES100, представленного в парке компании Urent в Новосибирске (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Согласно ему, самокаты этого кикшеринга не являются мопедами — об этом говорят ПДД, ведь максимальная мощность в режиме длительной нагрузки самоката составляет не более 250 Вт. Также самокат не является механическим транспортным средством.

— Самокаты сервиса имеют максимальную скорость менее 25 км/ч, поэтому на них не распространяются правила технического регламента таможенного союза, в которых приведена формулировка мопеда. По закону статус этого документа выше, чем правила движения, — добавили в кикшеринговой компании.

Исходя из заключения МАДИ, для передвижения на самокатах кикшеринга не нужно иметь права и шлемы, за отсутствие которых ГИБДД уже оштрафовало несколько человек. Теперь компания планирует оспорить вынесенные своим клиентам штрафы:

— Действия ГИБДД Новосибирска в отношении пользователей компании Urent считаем безосновательными и неправомерными, а также намеренно подрывающими возможность компании вести предпринимательскую деятельность в городе. Компания планирует оспорить вынесенные штрафы и оказать пострадавшим клиентам необходимую юридическую поддержку.

В начале мая мэрия стала изымать самокаты у Центрального парка, объясняя, что они стоят там незаконно. Кикшеринговые компании оказались не согласны.

Уже после конфликта между представителями мэрии и кикшеринговой компанией Urent, когда они обвинили друг друга в травмах сотрудников, мэрия Новосибирска согласовала больше 100 парковок для электросамокатов.

По теме

экспертизаэлектросамокаты
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2