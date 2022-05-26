Экспертный автомобильный вуз посчитал, что штрафовать за поездки на самокатах Urent нельзя — доводы

МАДИ дал свой комментарий по исследованию ряда электросамокатов, в том числе Okai ES100, представленного в парке компании Urent в Новосибирске (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред. ). Согласно ему, самокаты этого кикшеринга не являются мопедами — об этом говорят ПДД, ведь максимальная мощность в режиме длительной нагрузки самоката составляет не более 250 Вт. Также самокат не является механическим транспортным средством.