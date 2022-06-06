На новосибирца составили протокол за поездку на электросамокате — ему грозит штраф

В минувшую субботу, 4 июня, в Новосибирске сотрудники ГИБДД остановили для составления протокола молодого человека, который ехал на электросамокате. Теперь ему грозит штраф. Новосибирец Роман рассказал НГС, как это произошло.

— Это было в субботу. Я ехал с Октябрьской, меня остановили на Ленина, прямо напротив НОВАТа. Я ехал, мне посигналили. Я остановился, ко мне подошли и стали спрашивать, есть ли у меня права категории М. У меня их не было и нет в принципе. Начали требовать паспорт. Я сел к ним в машину, выписали протокол, — поделился молодой человек.