На новосибирца составили протокол за поездку на электросамокате — ему грозит штраф
Инцидент произошел в субботу
В минувшую субботу, 4 июня, в Новосибирске сотрудники ГИБДД остановили для составления протокола молодого человека, который ехал на электросамокате. Теперь ему грозит штраф. Новосибирец Роман рассказал НГС, как это произошло.
— Это было в субботу. Я ехал с Октябрьской, меня остановили на Ленина, прямо напротив НОВАТа. Я ехал, мне посигналили. Я остановился, ко мне подошли и стали спрашивать, есть ли у меня права категории М. У меня их не было и нет в принципе. Начали требовать паспорт. Я сел к ним в машину, выписали протокол, — поделился молодой человек.
Процесс заполнения нескольких протоколов в автомобиле, по его словам, занял около полутора часов:
— Составили протокол о том, что мне в принципе теперь запрещено передвигаться на этих транспортных средствах. Плюс был протокол о том, что они увезли этот электросамокат на штраф-стоянку.
Третий протокол (об административном правонарушении) выдали Роману на руки (есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.). В нем указано, что 9 июня молодой человек должен будет явиться на комиссию, где на него должны будут составить штраф. Пока сумма неизвестна — сотрудники ГИБДД сообщили ему, что он может варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей.
— Сказали, что в течение 10 дней можно подать заявление в суд, чтобы оспорить решение. Я хочу это спланировать, — добавил молодой человек.
Роман уточнил, что передвигался на самокате кикшеринга Urent. В пресс-службе компании корреспонденту НГС сообщили, что отслеживают штрафы в отношении своих клиентов через обращения в техподдержку и мониторинг эвакуации самокатов. Например, если самокат находится на штрафстоянке, то кикшеринг связывается с клиентом и уточняет, что произошло, а также предлагает свою помощь.
— Мы предоставляем клиенту форму жалобы для подачи в суд и необходимый комплект заверенных документов, сопровождаем клиента на каждом этапе. В настоящее время в суд отправлено несколько жалоб, мы ожидаем их рассмотрения. Пока по субботе обращений не было, — сообщили в пресс-службе Urent.
Похожий случай произошел сегодня с другим новосибирцем. Правда, тому повезло больше — права категории М у него были, а потому его отпустили. В ГИБДД НГС подтвердили, что инспекция проводит рейды по самокатам.
— Если самокат превышает 250 Вт, то он считается мопедом. И если водители будут без прав, то сотрудники будут штрафовать, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
Представитель ГИБДД на совещании в мэрии сообщил, что сотрудники проверили самокаты Urent и у них оказалась мощность больше 350 Вт. Уже 22 мая ГИБДД начала штрафовать водителей фиолетовых самокатов. Urent с этим не согласились. Они направили свои самокаты на экспертизу в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Экспертиза показала, что самокаты Urent меньше 250 Вт. Это, правда, не остановило сотрудников ГИБДД от выписывания штрафов. К 1 июня уже 20 водителей самокатов получили штрафы за вождение без прав.
В начале мая мэрия стала изымать самокаты у Центрального парка, объясняя, что они стоят там незаконно. Кикшеринговые компании оказались не согласны. Уже после конфликта между представителями мэрии и кикшеринговой компанией Urent, когда они обвинили друг друга в травмах сотрудников, мэрия Новосибирска согласовала больше 100 парковок для электросамокатов.