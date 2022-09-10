Сезон кикшеринга в Новосибирске завершится при стабильной минусовой температуре

Сезон кикшеринга завершится при «стабильно непригодной для поездок» погоде — минусовая температура, снег и гололедица на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба сервиса аренды электросамокатов Whoosh.

— На случай краткосрочной непогоды, например, в ночные или утренние часы с первыми заморозками, когда тротуары покрываются коркой льда, у кикшеринга Whoosh есть возможность сделать самокаты временно недоступными для аренды, — рассказали в Whoosh.