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Сезон кикшеринга в Новосибирске завершится при стабильной минусовой температуре

С начала сезона новосибирцы проехали более 2 700 000 километров

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Работать сервисы начали в апреле

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Сезон кикшеринга завершится при «стабильно непригодной для поездок» погоде — минусовая температура, снег и гололедица на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба сервиса аренды электросамокатов Whoosh.

— На случай краткосрочной непогоды, например, в ночные или утренние часы с первыми заморозками, когда тротуары покрываются коркой льда, у кикшеринга Whoosh есть возможность сделать самокаты временно недоступными для аренды, — рассказали в Whoosh.

Самокаты при этом останутся на улице, но поехать на них не получится. Как только погода стабилизируется — сервис снова сделает самокаты доступными для аренды.

Начался сезон 2 апреля, с этого момента новосибирцы проехали более 2 700 000 километров. Большинство поездок совершили по Красному проспекту, Октябрьской и Вокзальной магистралям, улицам Орджоникидзе, Гоголя, Кошурникова, Кирова, Большевистской, проспекту Карла Маркса и Октябрьскому мосту.

По данным пресс-службы сервиса, в 80% случаев все поездки совершаются по делам.

Кроме Whoosh в Новосибирске еще работает сервис аренды самокатов Urent.

Весной 2022 года в Новосибирске разгорелся конфликт между мэрией и кикшеринговыми компаниями из-за отсутствия зарегистрированных парковок. Он вылился в рейды с изъятием самокатов, которые перерастали в потасовки. Проблема вышла уже на уровень совета депутатов.

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