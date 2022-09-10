Сезон кикшеринга в Новосибирске завершится при стабильной минусовой температуре
С начала сезона новосибирцы проехали более
Сезон кикшеринга завершится при «стабильно непригодной для поездок» погоде — минусовая температура, снег и гололедица на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба сервиса аренды электросамокатов Whoosh.
— На случай краткосрочной непогоды, например, в ночные или утренние часы с первыми заморозками, когда тротуары покрываются коркой льда, у кикшеринга Whoosh есть возможность сделать самокаты временно недоступными для аренды, — рассказали в Whoosh.
Самокаты при этом останутся на улице, но поехать на них не получится. Как только погода стабилизируется — сервис снова сделает самокаты доступными для аренды.
Начался сезон 2 апреля, с этого момента новосибирцы проехали более
По данным пресс-службы сервиса, в 80% случаев все поездки совершаются по делам.
Кроме Whoosh в Новосибирске еще работает сервис аренды самокатов Urent.
Весной 2022 года в Новосибирске разгорелся конфликт между мэрией и кикшеринговыми компаниями из-за отсутствия зарегистрированных парковок. Он вылился в рейды с изъятием самокатов, которые перерастали в потасовки. Проблема вышла уже на уровень совета депутатов.