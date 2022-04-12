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Власти пригрозили изымать электросамокаты с мест, где их нельзя парковать в Новосибирске

В мэрии уточнили, что сейчас разрешения выданы только на парковки в одном районе

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С 2021 года в Новосибирске работают две компании по прокату электросамокатов — Urent и Whoosh

С 2021 года в Новосибирске работают две компании по прокату электросамокатов — Urent и Whoosh

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Мэрия Новосибирска планирует изымать электросамокаты с парковок, которые не были согласованы. Об этом во время аппаратного совещания с мэром сообщил Денис Колмаков, и. о. начальника Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

С 2021 года в Новосибирске работают две компании по прокату электросамокатов — Urent и Whoosh. Еще в прошлом году мэрия заключила соглашение с обеими компаниями о взаимодействии. Одно из условий их работы — согласование парковок.

Сезон электросамокатов уже начался, а, по данным мэрии, компании не торопятся получать разрешения на парковки.

— На 11 апреля Whoosh получила 28 разрешений на организацию парковок только в Октябрьском районе. Urent не оформили. Руководство компаний уже предупреждено в рабочем порядке о необходимости получения разрешений. Прорабатывается механизм прекращения незаконного использования земельных участков компаниями, в том числе путем изъятия самокатов в рамках административного производства, — объяснил Денис Колмаков.

При этом администрации по указанию мэрии сами подготовят планы парковок, что позволит сэкономить компаниям по 2–5 тысяч рублей на каждом месте парковки. 14 апреля департамент вновь будет встречаться с представителями компаний.

— Ставлю задачу — занять принципиальную позицию именно сейчас, не ждать месяц-два, когда они раскатятся. Они получили очень большую прибыль за прошлый сезон. Вот это игнорирование интересов новосибирцев, горожан, тех, кто передвигается пешком, создание аварийных ситуаций — недопустимо, — сказал на совещании мэр Анатолий Локоть.

Редакция НГС обратилась за комментариями в Urent и Whoosh.

В Новосибирске сезон проката электросамокатов стартовал 3 апреля. Как сообщили в сервисе кикшеринга Whoosh, в этом году их количество вырастет на 50% и составит около 3 тысяч единиц.

В компании Whoosh заявили, что «принципиальных возражений у администрации против начала сезона самокатов не было».

— В Новосибирске с администрацией города у нас подписано соглашение на 2022 год. В нем оговорены все параметры работы. В том числе и необходимость согласовывать точки парковки. Для работы как транспорт, а не как развлечение, кикшерингу нужны несколько сотен парковок — так новосибирцы смогут на самокате доехать в нужную точку или близко к ней. Соглашение подписано недавно, сейчас мы в процессе оформления парковок по довольно объемному списку. Для оформления каждой парковки нужно подать пакет документов. Постепенно подаем, их смотрят и согласовывают, — объяснили в пресс-службе.

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