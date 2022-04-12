Власти пригрозили изымать электросамокаты с мест, где их нельзя парковать в Новосибирске
В мэрии уточнили, что сейчас разрешения выданы только на парковки в одном районе
Мэрия Новосибирска планирует изымать электросамокаты с парковок, которые не были согласованы. Об этом во время аппаратного совещания с мэром сообщил Денис Колмаков,
С 2021 года в Новосибирске работают две компании по прокату электросамокатов — Urent и Whoosh. Еще в прошлом году мэрия заключила соглашение с обеими компаниями о взаимодействии. Одно из условий их работы — согласование парковок.
Сезон электросамокатов уже начался, а, по данным мэрии, компании не торопятся получать разрешения на парковки.
— На 11 апреля Whoosh получила 28 разрешений на организацию парковок только в Октябрьском районе. Urent не оформили. Руководство компаний уже предупреждено в рабочем порядке о необходимости получения разрешений. Прорабатывается механизм прекращения незаконного использования земельных участков компаниями, в том числе путем изъятия самокатов в рамках административного производства, — объяснил Денис Колмаков.
При этом администрации по указанию мэрии сами подготовят планы парковок, что позволит сэкономить компаниям по
— Ставлю задачу — занять принципиальную позицию именно сейчас, не ждать месяц-два, когда они раскатятся. Они получили очень большую прибыль за прошлый сезон. Вот это игнорирование интересов новосибирцев, горожан, тех, кто передвигается пешком, создание аварийных ситуаций — недопустимо, — сказал на совещании мэр Анатолий Локоть.
Редакция НГС обратилась за комментариями в Urent и Whoosh.
В Новосибирске сезон проката электросамокатов стартовал