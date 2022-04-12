Власти пригрозили изымать электросамокаты с мест, где их нельзя парковать в Новосибирске

В компании Whoosh заявили, что «принципиальных возражений у администрации против начала сезона самокатов не было».



— В Новосибирске с администрацией города у нас подписано соглашение на 2022 год. В нем оговорены все параметры работы. В том числе и необходимость согласовывать точки парковки. Для работы как транспорт, а не как развлечение, кикшерингу нужны несколько сотен парковок — так новосибирцы смогут на самокате доехать в нужную точку или близко к ней. Соглашение подписано недавно, сейчас мы в процессе оформления парковок по довольно объемному списку. Для оформления каждой парковки нужно подать пакет документов. Постепенно подаем, их смотрят и согласовывают, — объяснили в пресс-службе.