Появилось видео потасовки сотрудников Urent и чиновников мэрии во время рейда в Новосибирске

На заседании комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству 19 мая показали видео от 14 мая с изъятия самокатов на Михайловской набережной в Новосибирске. Во время рейдов 13 и 14 мая, как утверждают в мэрии Новосибирска, пострадали двое сотрудников администрации.

О том, как проходило изъятие самокатов 13 мая, мы писали в репортаже. Позже власти заявили, что в каждый из дней сотрудники Urent нападали на чиновников. Власти обвинили компанию в нанесении телесных повреждений чиновникам, когда те 13 мая и 14 мая изымали с улиц электросамокаты. В кикшеринговой компании, в свою очередь, ответили, что от действий мэрии пострадали их сотрудники. Также Urent настаивает, что причины изъятия самокатов неясны.