Появилось видео потасовки сотрудников Urent и чиновников мэрии во время рейда в Новосибирске
Видео было снято
На заседании комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству 19 мая показали видео от 14 мая с изъятия самокатов на Михайловской набережной в Новосибирске. Во время рейдов 13 и 14 мая, как утверждают в мэрии Новосибирска, пострадали двое сотрудников администрации.
О том, как проходило изъятие самокатов 13 мая, мы писали в репортаже. Позже власти заявили, что в каждый из дней сотрудники Urent нападали на чиновников. Власти обвинили компанию в нанесении телесных повреждений чиновникам, когда те 13 мая и 14 мая изымали с улиц электросамокаты. В кикшеринговой компании, в свою очередь, ответили, что от действий мэрии пострадали их сотрудники. Также Urent настаивает, что причины изъятия самокатов неясны.
На видео сотрудница мэрии говорит представителю Urent, что они занимают муниципальную землю незаконно. В то же время представители Urent говорят, что самокаты забирают незаконно. 14 мая, по словам Виталия Витухина, пострадал заместитель главы Октябрьского района Яков Чагин.
Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что мэрия добьется наказания для представителей Urent за нападение на чиновников.
В кикшеринговой компании ранее на обвинения отвечали, что от действий мэрии пострадали их сотрудники. Также Urent настаивает, что причины изъятия самокатов неясны.
Рейды в городе происходили из-за того, что две кикшеринговые компании, по информации мэрии, затянули с заключением соглашений на парковку.
Вчера, 18 мая, кикшеринговая компания Urent заявила, что получила разрешения на 48 парковок для электросамокатов в Новосибирске. Предоставленный в редакцию документ был датирован 16 мая.