«Доведем вопрос до конца»: мэр Новосибирска — о нападении на чиновников во время рейда против парковок электросамокатов
По двум случаям будут проведены расследования
Мэрия Новосибирска собирается наказать представителей Urent за нападение на чиновников 13 и 14 мая во время рейдов против незаконных парковок электросамокатов. О том, как проходило изъятие самокатов 13 мая, мы писали в репортаже.
Позже власти заявили, что в каждый из дней сотрудники Urent нападали на чиновников.
— Во время изъятий произошли два безобразных момента, где представители одной из компаний повели себя хулиганским образом. Были нанесены увечья в отношении двух сотрудников мэрии. Это произошло в разное время, но дело в том, что особый характер, одна из пострадавших — женщина. Оба случая будут доведены до своего логического конца, будет проведено расследование, будут выводы сделаны и в отношении лиц, которые нарушили законодательство, после определенных разбирательств будут определены степень вины и наказания. Мы доведем этот вопрос до конца, — поделился Анатолий Локоть.
В кикшеринговой компании ранее на обвинения отвечали, что от действий мэрии пострадали их сотрудники. Также Urent настаивает, что причины изъятия самокатов неясны.
Рейды в городе происходили из-за того, что две кикшеринговые компании, по информации мэрии, затянули с заключением соглашений на парковку.
— С начала сезона, когда началась проблема с самокатами, не были заключены с городом Новосибирском соглашения о площадках, на которых возможно будет размещать самокаты. Такие площадки должны быть локализованы, места должны быть определены. Они не должны быть определены мэрией, не мешать проезду и пешеходам. Они должны быть безопасными со всех точек зрения, — подчеркнул Анатолий Локоть.
Вчера, 18 мая, кикшеринговая компания Urent заявила, что получила разрешения на 48 парковок для электросамокатов в Новосибирске. Предоставленный в редакцию документ был датирован 16 мая.