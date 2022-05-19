«Доведем вопрос до конца»: мэр Новосибирска — о нападении на чиновников во время рейда против парковок электросамокатов

Мэрия Новосибирска собирается наказать представителей Urent за нападение на чиновников 13 и 14 мая во время рейдов против незаконных парковок электросамокатов. О том, как проходило изъятие самокатов 13 мая, мы писали в репортаже.

Позже власти заявили, что в каждый из дней сотрудники Urent нападали на чиновников.