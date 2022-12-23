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«Услышали хлопок»: в новосибирской электричке задымился вагон — в него не пускают пассажиров

Инцидент произошел в районе платформы «Речной вокзал»

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Задымление произошло в предпоследнем вагоне

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23 декабря в Новосибирске произошло задымление в вагоне электрички. Как сообщил читатель НГС, инцидент произошел в вагоне электропоезда № 6635 Новосибирск-Главный — Ложок в районе остановочной платформы «Речной вокзал».

— При отправлении от платформы «Центр» мы услышали хлопок, чуть потемнел свет. Запах дыма появился чуть позже, — сообщил читатель НГС.

По словам новосибирца, инцидент произошел в предпоследнем, девятом вагоне электропоезда. По предварительным данным, задымление в электропоезде локализовано, однако в вагон не пускают пассажиров.

— Машинист поезда всё еще решает проблему. Я перешел, как и другие пассажиры, покинул данный вагон, — рассказал очевидец. — Пока электропоезд движется с опозданием 7 минут. Задымление произошло в девятом вагоне.

Сибиряк отметил, что запах задымления ощущается в седьмом вагоне электропоезда. По данным АО «Экспресс-Пригород», электричка № 6635 отправилась со станции Новосибирск-Главный в 17:24. На конечную остановочную платформу поезд должен прибыть в 18:53.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по региону за комментарием по ситуации. В отделе по работе по СМИ Западно-Сибирской железной дороги изданию пообещали уточнить информацию.


С 11 декабря в Новосибирской области пригородные поезда работают по новому графику. Об изменениях в движении поездов — в материале НГС.

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