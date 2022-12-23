«Услышали хлопок»: в новосибирской электричке задымился вагон — в него не пускают пассажиров

23 декабря в Новосибирске произошло задымление в вагоне электрички. Как сообщил читатель НГС, инцидент произошел в вагоне электропоезда № 6635 Новосибирск-Главный — Ложок в районе остановочной платформы «Речной вокзал».
— При отправлении от платформы «Центр» мы услышали хлопок, чуть потемнел свет. Запах дыма появился чуть позже, — сообщил читатель НГС.
По словам новосибирца, инцидент произошел в предпоследнем, девятом вагоне электропоезда. По предварительным данным, задымление в электропоезде локализовано, однако в вагон не пускают пассажиров.
— Машинист поезда всё еще решает проблему. Я перешел, как и другие пассажиры, покинул данный вагон, — рассказал очевидец. — Пока электропоезд движется с опозданием
Сибиряк отметил, что запах задымления ощущается в седьмом вагоне электропоезда. По данным АО «Экспресс-Пригород», электричка
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по региону за комментарием по ситуации. В отделе по работе по СМИ Западно-Сибирской железной дороги изданию пообещали уточнить информацию.
С 11 декабря в Новосибирской области пригородные поезда работают по новому графику. Об изменениях в движении поездов — в материале НГС.