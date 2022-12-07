В Новосибирской области изменится расписание электричек с 11 декабря

С 11 декабря в Новосибирской области пригородные поезда будут следовать по новому графику. Как сообщили в АО «Экспресс-пригород», изменения в движении вводятся на всей сети железных дорог страны.
Так, по новому графику зимой в Новосибирской области по будним дням будет курсировать 71 пара поездов — 122 маршрута, в выходные — 92 маршрута. Летом их число увеличится до 145 маршрутов в будние дни и 139 — в выходные.
Изменения в движении пригородных поездов в отдаленные районы региона
Как сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород», с 1 января 2023 года в Новосибирской области будет назначена пара пригородных поездов на участке Новосибирск — Татарская. Для его организации две электрички западного направления Новосибирск — Чулымская и Барабинск — Татарская объединят в прямой беспересадочный маршрут.
Маршрут № 7133 Новосибирск-Главный — Барабинск планируется сдвинуть на час позже. С новым графиком он будет отправляться в
По данным группы «Новосибирские железные дороги» в соцсети «ВКонтакте», пригородный поезд
Маршрут № 6318 Коченево — Новосибирск-Главный сдвинется на 12 минут раньше. Он будет отправляться со станции в
В Новосибирске заменят утреннюю электричку
Вместо него назначат маршрут
Маршрут № 7102 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный будет отправляться в
На маршруте № 6635 Новосибирск — Ложок введут остановку на платформе Береговая. Пригородный поезд отправляется со станции Новосибирск-Главный в
— Назначена остановка на остановочной платформе Речпорт пригородного поезда
Как сообщал ранее НГС, в Новосибирской области из-за прибытия Деда Мороза изменили расписание пригородных электричек.