В Новосибирской области изменится расписание электричек с 11 декабря

Маршрут № 7102 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный будет отправляться в 07:21 вместо 07:31 . Отмечается, что изменения произведены по просьбе пассажиров, которые не успевали на работу.



На маршруте № 6635 Новосибирск — Ложок введут остановку на платформе Береговая. Пригородный поезд отправляется со станции Новосибирск-Главный в 17:24 и останавливается на платформе Береговая в 18:10 .

