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В Новосибирской области изменится расписание электричек с 11 декабря

Изменения коснутся и маршрутов городской электрички в Новосибирске

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Зимой в будние дни в регионе будут работать 122 пригородных маршрута

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С 11 декабря в Новосибирской области пригородные поезда будут следовать по новому графику. Как сообщили в АО «Экспресс-пригород», изменения в движении вводятся на всей сети железных дорог страны.

Так, по новому графику зимой в Новосибирской области по будним дням будет курсировать 71 пара поездов — 122 маршрута, в выходные — 92 маршрута. Летом их число увеличится до 145 маршрутов в будние дни и 139 — в выходные.

Изменения в движении пригородных поездов в отдаленные районы региона

Как сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород», с 1 января 2023 года в Новосибирской области будет назначена пара пригородных поездов на участке Новосибирск — Татарская. Для его организации две электрички западного направления Новосибирск — Чулымская и Барабинск — Татарская объединят в прямой беспересадочный маршрут.

Маршрут № 7133 Новосибирск-Главный — Барабинск планируется сдвинуть на час позже. С новым графиком он будет отправляться в 16:09 и прибывать в Барабинск в 20:43.

По данным группы «Новосибирские железные дороги» в соцсети «ВКонтакте», пригородный поезд № 6323 Новосибирск-Главный — Коченево перенесут на час вперед. Отправление будет назначено на 15:07, прибытие — 16:18.

Маршрут № 6318 Коченево — Новосибирск-Главный сдвинется на 12 минут раньше. Он будет отправляться со станции в 17:38 и прибывать в 18:51.

В Новосибирске заменят утреннюю электричку № 7301 Новосибирск-Главный — Пригородный простор, которая отправляется со станции в 06:49.

Вместо него назначат маршрут № 7304 Пригородный простор — Новосибирск-Главный. Его отправление назначено на 09:46, прибытие — на 10:16.

Маршрут № 7102 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный будет отправляться в 07:21 вместо 07:31. Отмечается, что изменения произведены по просьбе пассажиров, которые не успевали на работу.

На маршруте № 6635 Новосибирск — Ложок введут остановку на платформе Береговая. Пригородный поезд отправляется со станции Новосибирск-Главный в 17:24 и останавливается на платформе Береговая в 18:10.

— Назначена остановка на остановочной платформе Речпорт пригородного поезда № 6612 Черепаново — Новосибирск (отправление со станции Черепаново — в 13:56, прибытие на остановочную платформу Речпорт — в 15:59), — сообщили в организации.

Как сообщал ранее НГС, в Новосибирской области из-за прибытия Деда Мороза изменили расписание пригородных электричек.

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