Расписание электричек изменят в Новосибирской области из-за прибытия Деда Мороза

В Новосибирской области 24 ноября изменится расписание пригородных электричек. Как сообщили в компании «Экспресс-пригород», корректировки связаны с необходимостью пропуска «Поезда Деда Мороза».
Изменения коснутся 3 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:
№ 6409Мошково — Пригородный простор. Отправление со станции Мошково в 17:29 (по расписанию), отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:52 (на 11 минут позже). Отправление с остановочной платформы Правая Обь в 19:00 (на 13 минут позже), отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:11 (на 14 минут позже). Прибытие на остановочную платформу Пригородный простор в 19:23 (на 14 минут позже); № 6821Новосибирск-Главный — Восточная, отправление в 19:02 (на 21 минуту позже), прибытие в 20:11 (на 21 минуту позже); № 6376Татарская — Барабинск, отправление в 08:54 (на 35 минут позже), прибытие в 11:08 (на 35 минут позже).
Напомним, в Новосибирской области с 3 октября отменили 20 пригородных электричек, еще 8 стали ходить реже.