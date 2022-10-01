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В Новосибирской области отменят 20 пригородных электричек

Расписание еще 8 маршрутов изменится

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Расписание изменится в связи с окончанием летнего сезона

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В Новосибирской области с 3 октября изменится расписание пригородных электричек. Как сообщили компании «Экспресс-пригород», 20 маршрутов отменят, еще 8 станут ходить реже.

В западном направлении:

  • перестанут ходить электрички: № 6320 Дупленская — Новосибирск (с 3 октября), № 6353/6354 Новосибирск — Коченево — Новосибирск (с 8 октября), № 6311/6316 Новосибирск — Коченево — Новосибирск (с 24 октября), № 6364 Коченево — Новосибирск (с 29 октября);
  • с 29 октября изменится расписание электропоездов № 6323 Новосибирск — Коченево и № 6318 Коченево — Новосибирск.

В Кузбасском:

  • отменяются электропоезда № 6811/6812 Новосибирск — Буготак — Новосибирск и № 6843/6844 Новосибирск — Изынский — Новосибирск (с 8 октября), № 6822 Восточная — Новосибирск (с 10 октября), № 6815/6816 Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 17 октября), № 6803/6804 Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 24 октября), № 6805 Новосибирск — Тогучин (с 25 октября), № 6851/6874 Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 29 октября);
  • с 3 по 16 октября электропоезда № 6815 Новосибирск — Буготак и № 6816 Буготак — Новосибирск будут ходить только по выходным дням;
  • с 24 октября также изменится расписание электричек № 6808 Тогучин — Новосибирск и № 6809 Новосибирск — Тогучин. Они будут ходить только по выходным дням.

В южном направлении:

  • с 24 октября отменяется электропоезд № 6622 Искитим — Новосибирск;
  • с 29 октября маршруты № 6609/6610 Новосибирск — Искитим — Новосибирск и № 6657/6658 Новосибирск — Искитим — Новосибирск будут курсировать только по будням.

В восточном направлении:

  • перестанут ходить электрички № 6456 Новосибирск — Ояш и № 6416/6415 Новосибирск — Ояш — Новосибирск, № 6406/6405 Новосибирск — Мошково — Новосибирск (с 22 октября), № 6412/6411 Новосибирск — Мошково — Новосибирск (с 24 октября).

В Жеребцовском направлении:

  • отменяются электропоезда № 6515/6516 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 3 октября), № 6511/6512 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 10 октября), № 6531 Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск (с 24 октября), № 6503/6504 Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск, № 6505/6506 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 24 октября).

— Все указанные пригородные поезда были назначены в апреле — мае 2022 года для организации перевозок пассажиров в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в летний период, — отметили в организации.

Ранее стало известно, когда и на какой маршрут запустят 9 новых электробусов в Новосибирске.

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