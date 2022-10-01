В Новосибирской области отменят 20 пригородных электричек
Расписание еще 8 маршрутов изменится
В Новосибирской области с 3 октября изменится расписание пригородных электричек. Как сообщили компании «Экспресс-пригород», 20 маршрутов отменят, еще 8 станут ходить реже.
В западном направлении:
- перестанут ходить электрички:
№ 6320Дупленская — Новосибирск (с 3 октября), № 6353/6354Новосибирск — Коченево — Новосибирск (с 8 октября), № 6311/6316Новосибирск — Коченево — Новосибирск (с 24 октября), № 6364Коченево — Новосибирск (с 29 октября);
- с 29 октября изменится расписание электропоездов
№ 6323Новосибирск — Коченево и № 6318Коченево — Новосибирск.
В Кузбасском:
- отменяются электропоезда
№ 6811/6812Новосибирск — Буготак — Новосибирск и № 6843/6844Новосибирск — Изынский — Новосибирск (с 8 октября), № 6822Восточная — Новосибирск (с 10 октября), № 6815/6816Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 17 октября), № 6803/6804Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 24 октября), № 6805Новосибирск — Тогучин (с 25 октября), № 6851/6874Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 29 октября);
- с 3 по 16 октября электропоезда
№ 6815Новосибирск — Буготак и № 6816Буготак — Новосибирск будут ходить только по выходным дням;
- с 24 октября также изменится расписание электричек
№ 6808Тогучин — Новосибирск и № 6809Новосибирск — Тогучин. Они будут ходить только по выходным дням.
В южном направлении:
- с 24 октября отменяется электропоезд
№ 6622Искитим — Новосибирск;
- с 29 октября маршруты
№ 6609/6610Новосибирск — Искитим — Новосибирск и № 6657/6658Новосибирск — Искитим — Новосибирск будут курсировать только по будням.
В восточном направлении:
- перестанут ходить электрички
№ 6456Новосибирск — Ояш и № 6416/6415Новосибирск — Ояш — Новосибирск, № 6406/6405Новосибирск — Мошково — Новосибирск (с 22 октября), № 6412/6411Новосибирск — Мошково — Новосибирск (с 24 октября).
В Жеребцовском направлении:
- отменяются электропоезда
№ 6515/6516Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 3 октября), № 6511/6512Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 10 октября), № 6531Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск (с 24 октября), № 6503/6504Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск, № 6505/6506Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 24 октября).
— Все указанные пригородные поезда были назначены в апреле — мае 2022 года для организации перевозок пассажиров в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в летний период, — отметили в организации.
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