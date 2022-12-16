63 новых автомобиля скорой помощи передали в больницы Новосибирской области

Партия из 63 новых автомобилей скорой помощи поступила в Новосибирскую область. В ближайшее время неотложки передадут в больницы Бердска, Искитима, Коченева и другие ЦРБ региона.
— За последние 5 лет более 220 новых машин было приобретено и передано медикам. Поставка этого года самая большая. 17 муниципальных образований области получают сегодня новые автомобили, — цитирует пресс-служба региона губернатора Андрея Травникова.
По словам главы области, 44 машины приобрели за счет областного бюджета, а 19 — за счет федерального.
Ранее новосибирский «Медтранс» объявил аукцион на покупку 28 автомобилей скорой помощи. За них готовы заплатить 212 миллионов рублей.