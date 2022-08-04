В Новосибирской области закупят 28 новых машин скорой помощи

Новосибирский «Медтранс» объявил аукцион на покупку 28 автомобилей скорой помощи. За них готовы заплатить 212 миллионов рублей.



По данным документации, размещенной на портале госзакупок, машины должны быть укомплектованы дефибриллятором, электрокардиографом, носилками, тележкой-каталкой, педиатрическим реанимационным набором и прочим оборудованием.



— Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не стоявший на учете в ГИБДД, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), прошедшим предпродажную подготовку. Год автомобиля выпуска не ранее 2021 года, — говорится в документации о закупке.