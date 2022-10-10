На Красном проспекте поставят дорожные камеры — показываем на карте где
За них готовы заплатить 1,2 миллиона рублей
В центре Новосибирска установят камеры фиксации нарушений правил дорожного движения на Красном проспекте, рядом с домами
По данным сайта госзакупок, заказчиком работы выступает областной Центр организации дорожного движения. Срок службы оборудования должен составить не менее пяти лет. Камеры должны быть оснащены инфракрасной подсветкой для работы в темное время суток, защитой от взлома, работать при температуре от -50 до +55 градусов.
— Поставщик обязуется обеспечить трансляции видеоданных с обзорных камер в систему «Безопасный город» в формате: H264,
Заявки на участие в торгах принимают до
В конце лета в Новосибирске объявили аукцион на закупку девяти камер фиксации нарушений. Посмотрите на карте, где их установят.