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На Красном проспекте поставят дорожные камеры — показываем на карте где

За них готовы заплатить 1,2 миллиона рублей

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Данные будут передавать в систему «Безопасный город»

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В центре Новосибирска установят камеры фиксации нарушений правил дорожного движения на Красном проспекте, рядом с домами № 59 и 66. За них готовы заплатить 1,2 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, заказчиком работы выступает областной Центр организации дорожного движения. Срок службы оборудования должен составить не менее пяти лет. Камеры должны быть оснащены инфракрасной подсветкой для работы в темное время суток, защитой от взлома, работать при температуре от -50 до +55 градусов.

— Поставщик обязуется обеспечить трансляции видеоданных с обзорных камер в систему «Безопасный город» в формате: H264, 1920 x 1080 не менее 10 к/с, — говорится в документации.

Заявки на участие в торгах принимают до 17 октября. Оборудование должны установить в течение 10 дней с момента заключения контракта.

В конце лета в Новосибирске объявили аукцион на закупку девяти камер фиксации нарушений. Посмотрите на карте, где их установят.

ПДДГосзакупкиКамеры фиксации нарушений ПДД
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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