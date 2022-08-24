В Новосибирске поставят 9 новых камер фиксации ПДД — показываем на карте
За них готовы заплатить больше 60 миллионов рублей
В Новосибирске установят девять новых комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. За них готовы заплатить 69,8 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Центр организации дорожного движения» по Новосибирской области. Он объявил два аукциона. Планируется установить камеры на улице Большевистской, 48, проспекте Карла Маркса между зданиями 22 и 26, Бердском шоссе, 67/1, Комсомольской, 13 и
Камеры должны распознавать госномера автомобилей, определять скорость транспортного средства, передавать информацию о нарушениях в единую базу и обеспечивать сбор, обработку, систематизацию и хранение информации.
Заявки на участие в торгах принимают до 30 августа.
В июле в Новосибирске объявили аукцион на установку комплексов фиксации ПДД за 100 миллионов рублей. Читайте, где будут расположены эти камеры.