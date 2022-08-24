В Новосибирске поставят 9 новых камер фиксации ПДД — показываем на карте

В Новосибирске установят девять новых комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. За них готовы заплатить 69,8 миллиона рублей.



По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Центр организации дорожного движения» по Новосибирской области. Он объявил два аукциона. Планируется установить камеры на улице Большевистской, 48, проспекте Карла Маркса между зданиями 22 и 26, Бердском шоссе, 67/1, Комсомольской, 13 и 6-м километре Советского шоссе. На втором аукционе выберут подрядчика, который разместит камеры на пересечении улиц Ипподромской и Военной, Красного проспекта и улицы Гоголя, Станиславского с улицами Котовского и Пархоменко. Работы должны выполнить в течение трех месяцев с момента заключения контракта.