Рядом со стройкой четвертого моста рабочие сдирают новый асфальт — из-за чего так произошло

На стройке четвертого моста в Новосибирске на правом берегу рабочие сначала уложили, а затем содрали новый асфальт. НГС узнал у Группы компаний «ВИС» и в мэрии, почему так произошло.

— На моих глазах строят. Была выложена дорога на Красный проспект. Открывай, и можно ехать. Сначала перекладывали ограждения два раза, итого три. Теперь этот асфальт сдирают и будут, наверное, делать новый, — сообщил НГС читатель Александр.