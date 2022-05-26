Рядом со стройкой четвертого моста рабочие сдирают новый асфальт — из-за чего так произошло
Очевидец снял процесс на видео
На стройке четвертого моста в Новосибирске на правом берегу рабочие сначала уложили, а затем содрали новый асфальт. НГС узнал у Группы компаний «ВИС» и в мэрии, почему так произошло.
— На моих глазах строят. Была выложена дорога на Красный проспект. Открывай, и можно ехать. Сначала перекладывали ограждения два раза, итого три. Теперь этот асфальт сдирают и будут, наверное, делать новый, — сообщил НГС читатель Александр.
Сибиряк поделился видеозаписями, на которых видно, как асфальт действительно убирают. Он уточнил, что этот участок дороги находится недалеко от ТЦ «МЕГАС», «под гаражами по улице Серебренниковской, 2а».
На запрос корреспондента НГС о ситуации в Группе компаний «ВИС» ответили, что постоянно выполняют мониторинг и контроль качества строительства всех элементов инфраструктуры в рамках проекта по созданию моста через реку Обь.
— На указанном Вами участке ведутся работы по замене нижнего слоя основания одного из съездов правобережной транспортной развязки. Выполненные субподрядчиком работы не прошли контроль Группы «ВИС» по коэффициенту уплотнения асфальтобетона — замеры показали коэффициент в 0,98 при нормативных 0,99. Все работы по замене выполняются субподрядчиком за его счет, — объяснили в пресс-службе Группы «ВИС».
В компании также уточнили, что эта практика позволяет создать качественное дорожное покрытие, которое будет соответствовать требованиям нормативной и проектной документации.
Корреспондент НГС направила также запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.
— В рамках реализации условий Концессионного соглашения на строительство объекта: «Мостовой переход через
Там уточнили, что сейчас на одном из съездов дорожное покрытие выполнено частично, «во временном исполнении», и по нему передвигаются автомобили от площади Будагова в направлении улицы Ипподромской. На другом съезде строят системы водоотводных лотков, устанавливают бетонные блоки парапетного ограждения и снимают технологический слой асфальтобетонного покрытия, которое уложили на время.
— По сведениям Концессионера, в июне 2022 планируется осуществить технический запуск автомобильного движения по данному съезду с
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
Накануне новосибирский фотограф Слава Степанов показал, как движется стройка нового моста через Обь — он снял, какие работы были выполнены в мае.