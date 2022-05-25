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Как выглядит новый четвертый мост в мае: разглядываем 7 новых фото с масштабной стройки

Движение по нему должны открыть в конце года

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Высота пилона будет 114 метров

Высота пилона будет 114 метров

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Новосибирский фотограф Слава Степанов показал, как движется стройка нового моста через Обь — он снял, какие работы были выполнены в мае.

— Стройка идет, краны работают, суетятся люди, — отметил Слава Степанов.

Посмотрим вместе с фотографом на масштабную стройку.

Строительство пилона начали в 2021 году

Строительство пилона начали в 2021 году

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Надвижку моста сейчас уже завершили

Надвижку моста сейчас уже завершили

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Строить мост начали в 2020 году

Строить мост начали в 2020 году

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По плану движение по основной части должны открыть в декабре 2022 года

По плану движение по основной части должны открыть в декабре 2022 года

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Краны работают на стройке

Краны работают на стройке

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Новый мост будет платным

Новый мост будет платным

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Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).

Реконструкцию Зыряновского путепровода для четвертого моста в этом месяце завершили на 60% в Новосибирске — строители завершили сборку металлоконструкций, сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».

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Слава Степановфоточетвертый мост
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