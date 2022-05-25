Как выглядит новый четвертый мост в мае: разглядываем 7 новых фото с масштабной стройки
Движение по нему должны открыть в конце года
Новосибирский фотограф Слава Степанов показал, как движется стройка нового моста через Обь — он снял, какие работы были выполнены в мае.
— Стройка идет, краны работают, суетятся люди, — отметил Слава Степанов.
Посмотрим вместе с фотографом на масштабную стройку.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
Реконструкцию Зыряновского путепровода для четвертого моста в этом месяце завершили на 60% в Новосибирске — строители завершили сборку металлоконструкций, сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».