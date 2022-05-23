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Реконструкцию путепровода для четвертого моста на правом берегу завершили на 60% — как это выглядит с высоты

Строители завершили сборку металлоконструкций

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Существующая конструкция не могла принять необходимую нагрузку нового моста

Существующая конструкция не могла принять необходимую нагрузку нового моста

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Реконструкцию Зыряновского путепровода для четвертого моста завершили на 60% в Новосибирске — строители завершили сборку металлоконструкций, сообщили в пресс-службе ГК «ВИС.

— Специалисты приступили к устройству железобетонной плиты пролетного строения автомобильного проезда путепровода, — говорится в сообщении компании. — Техническое состояние существовавшего путепровода не соответствовало современным стандартам, заложенным в концессии, что потребовало его модернизации. В рамках первого этапа реконструкции была перенесена трамвайная линия и запущено движение общественного транспорта в штатном режиме, демонтирована старая проезжая часть, переустроена часть коммуникаций РЖД.

Протяженность путепровода — 60 метров, а его ширина после завершения реконструкции увеличится с 20 до 28 метров.

Ширина путепровода после завершения реконструкции увеличится с 20 до 28 метров

Ширина путепровода после завершения реконструкции увеличится с 20 до 28 метров

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Протяженность путепровода — 60 метров

Протяженность путепровода — 60 метров

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Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК «Мосэнерго»», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).

Ранее подрядчик строительства трех новых поликлиник в Новосибирске группа «ВИС» показала ход возведения зданий — снимки сделали с высоты.

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