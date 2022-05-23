Реконструкцию путепровода для четвертого моста на правом берегу завершили на 60% — как это выглядит с высоты

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК «Мосэнерго»», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).

