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Подрядчик показал, как выглядят с высоты три новые поликлиники в Новосибирске — фото масштабных строек

На работах задействовано более 150 человек

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Строительство поликлиник идет по графику

Строительство поликлиник идет по графику

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Подрядчик строительства трех новых поликлиник в Новосибирске группа «ВИС» показала ход возведения зданий — снимки сделали с высоты.

На стройках задействовано более 150 человек. По соглашению ГЧП группа «ВИС» выступает инвестором строительства семи объектов, три из которых уже активно возводятся.

Поликлиника на Пролетарской — к ней прикрепят 50 тысяч человек

Поликлиника на Пролетарской — к ней прикрепят 50 тысяч человек

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Наибольший объем работ выполнен по поликлинике № 7 на улице Пролетарской, сообщает компания:

— На 100% завершены бетонные работы на цокольном и первом этажах пятиэтажного здания. Ведется армирование, устройство опалубки и бетонирование плит перекрытий на отметках второго и третьего этажей, а также колонн второго, третьего и четвертого этажей.

Поликлиника на Ереванской сможет обслуживать 30 тысяч человек

Поликлиника на Ереванской сможет обслуживать 30 тысяч человек

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На 100% выполнен объем бетонных работ на цокольном и первом этажах здания поликлиники № 27 на улице Ереванской, на 75% — на втором этаже. Арматурные каркасы цокольного и первого этажей выполнены на 62%.

Поликлиника на Татьяны Снежиной будет лечить 50 тысяч человек

Поликлиника на Татьяны Снежиной будет лечить 50 тысяч человек

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На площадке строительства клинической поликлиники № 2 на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе бетонные работы на цокольном этаже также выполнены на 100%. 60% объема бетона отлито на первом этаже четырехэтажного здания, ведутся работы и на отметке второго этажа.

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).

Всего по программе ГЧП в Новосибирске построят семь поликлиник. Мы показывали на карте, где именно. Почитайте, какое оборудование установят в новых зданиях.

Вечером 29 марта «ВИС» в Новосибирске закончили надвижку пролета четвертого моста через Обь. Завершены все 15 стадий строительства: собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9150 тонн, включая аванбек.

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