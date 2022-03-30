Надвижку пролета четвертого моста через Обь в Новосибирске завершили — 10 фото масштабной стройки

Вечером 29 марта в Новосибирске закончили надвижку пролета четвертого моста через Обь. Завершены все 15 стадий строительства: собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9150 тонн, включая аванбек. Об этом сообщила пресс-служба группы «ВИС», которая занимается строительством моста. Сегодня, 30 марта, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский проверил стройку. Вместе с ним побывали и корреспонденты НГС — показываем, что там происходит.
— В дальнейшем надвижки уже не будет, пролетные строения будут собираться уже здесь, на берегу, на временных опорах для монтажа вантовой системы, — сообщил на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Аванбек — временная консольная конструкция, применяемая при установке пролетных строений мостов методом продольной надвижки.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами.
В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).
Концессионное соглашение о строительстве моста подписали еще в 2017 году. Свои подписи на нем оставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров — его «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство в августе того же года. Тогда строительство оценивали в 37,2 миллиарда рублей, в этом году стало известно, что цена выросла до 43,5 миллиарда.