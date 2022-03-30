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Надвижку пролета четвертого моста через Обь в Новосибирске завершили — 10 фото масштабной стройки

Вес всей конструкции составил больше 10 тысяч тонн

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Сдать мост в эксплуатацию обещают к 2023 году, а открыть движение должны до конца этого года

Сдать мост в эксплуатацию обещают к 2023 году, а открыть движение должны до конца этого года

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Вечером 29 марта в Новосибирске закончили надвижку пролета четвертого моста через Обь. Завершены все 15 стадий строительства: собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9150 тонн, включая аванбек. Об этом сообщила пресс-служба группы «ВИС», которая занимается строительством моста. Сегодня, 30 марта, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский проверил стройку. Вместе с ним побывали и корреспонденты НГС — показываем, что там происходит.

— В дальнейшем надвижки уже не будет, пролетные строения будут собираться уже здесь, на берегу, на временных опорах для монтажа вантовой системы, — сообщил на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Аванбек — вре­мен­ная кон­соль­ная кон­ст­рук­ция, при­ме­няе­мая при ус­та­нов­ке про­лет­ных строений мос­тов ме­то­дом продоль­ной на­движ­ки.

На правом берегу продолжается сборка вантовой части моста и возведение 114-метрового пилона

На правом берегу продолжается сборка вантовой части моста и возведение 114-метрового пилона

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Предполагается, что пилон будет в форме буквы «Н». Сейчас обе стойки пилона готовы больше чем на 50%

Предполагается, что пилон будет в форме буквы «Н». Сейчас обе стойки пилона готовы больше чем на 50%

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Длина моста составит 1,5 километра. А вместе со всей инфраструктурой — с автомобильными подходами, тоннелями и развязками — более 5 километров

Длина моста составит 1,5 километра. А вместе со всей инфраструктурой — с автомобильными подходами, тоннелями и развязками — более 5 километров

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Длина самого пролетного строения составит 776 метров. Вся эта конструкция весит 10 400 тонн — это больше, чем вес Эйфелевой башни в Париже

Длина самого пролетного строения составит 776 метров. Вся эта конструкция весит 10 400 тонн — это больше, чем вес Эйфелевой башни в Париже

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Министр транспорта региона Анатолий Костылевский (в центре) на стройплощадке платного моста

Министр транспорта региона Анатолий Костылевский (в центре) на стройплощадке платного моста

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Сложившаяся экономическая ситуация не повлияет на сроки строительства моста, сообщили представители компании

Сложившаяся экономическая ситуация не повлияет на сроки строительства моста, сообщили представители компании

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Четвертый мост в Новосибирске строится по концессии с софинансированием из федерального бюджета. Доля частных средств в капитальных затратах составляет более 20%

Четвертый мост в Новосибирске строится по концессии с софинансированием из федерального бюджета. Доля частных средств в капитальных затратах составляет более 20%

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Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета

Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета

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На левом берегу продолжают готовить развязки для площадей Труда и Энергетиков

На левом берегу продолжают готовить развязки для площадей Труда и Энергетиков

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Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами.

В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).

Концессионное соглашение о строительстве моста подписали еще в 2017 году. Свои подписи на нем оставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров — его «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство в августе того же года. Тогда строительство оценивали в 37,2 миллиарда рублей, в этом году стало известно, что цена выросла до 43,5 миллиарда.

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концессиястройка«ВИС»
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