Надвижку пролета четвертого моста через Обь в Новосибирске завершили — 10 фото масштабной стройки

Вечером 29 марта в Новосибирске закончили надвижку пролета четвертого моста через Обь. Завершены все 15 стадий строительства: собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9150 тонн, включая аванбек. Об этом сообщила пресс-служба группы «ВИС», которая занимается строительством моста. Сегодня, 30 марта, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский проверил стройку. Вместе с ним побывали и корреспонденты НГС — показываем, что там происходит.

— В дальнейшем надвижки уже не будет, пролетные строения будут собираться уже здесь, на берегу, на временных опорах для монтажа вантовой системы, — сообщил на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

