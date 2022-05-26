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Автомотопробег по Чуйскому тракту стартовал в Новосибирске — водители будут за рулем три дня

Пробег приурочен к столетию красивой трассы

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От Новосибирска в автомотопробег отправились более 35 спортсменов федерации автомобильного спорта Новосибирской области

От Новосибирска в автомотопробег отправились более 35 спортсменов федерации автомобильного спорта Новосибирской области

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В Новосибирске 26 мая дали старт автомотопробегу по Чуйскому тракту. Как рассказали в пресс-службе Минэкономразвития НСО, 35 участников пробега из Новосибирска направились в Барнаул, затем отправятся в Бийск, Горно-Алтайск и дойдут до высокогорного села Ташанта, граничащего с Монголией.

Завершится автомотопробег 29 мая в Майминском районе Республики Алтай. Автомотопробег приурочен к столетию Чуйского тракта.

Фотограф Даба Дабаев побывал на старте пробега и запечатлел водителей, которым предстоит долгий трехдневных путь.

Участники собрались на площади Ленина в 11 утра

Участники собрались на площади Ленина в 11 утра

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— Сегодня Новосибирская область совместно с Ростуризмом, Алтайским краем и Республикой Алтай дает официальный старт мероприятиям, приуроченным к юбилею Чуйского тракта. Уже выпущена памятная монета, посвященная Чуйскому тракту, почтовые марки, открытки, созданы аудиогиды, которые уже сейчас можно использовать на сайте izi.travel, в Москве о Чуйском тракте будут организованы фотовыставки, — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Анна Павлова также добавила, что Новосибирская область работает над созданием новых туристических объектов, чтобы еще больше туристов интересовались достопримечательностями Чуйского тракта

Анна Павлова также добавила, что Новосибирская область работает над созданием новых туристических объектов, чтобы еще больше туристов интересовались достопримечательностями Чуйского тракта

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Протяженность Чуйского тракта более тысячи километров

Протяженность Чуйского тракта более тысячи километров

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Президент федерации автомобильного спорта Новосибирской области Армен Арутюнян отметил, что не многие знали, что нулевой километр Чуйского тракта находится в Новосибирске

Президент федерации автомобильного спорта Новосибирской области Армен Арутюнян отметил, что не многие знали, что нулевой километр Чуйского тракта находится в Новосибирске

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Как <a href="https://ngs.ru/text/world/2022/05/26/71358071/" class="_" target="_blank">мы писали ранее</a>, считается, что Чуйский тракт был ответвлением Великого шелкового пути, по которому шли караваны с Востока до Средиземноморья. Дорогу называли ниточкой, вьючной тропой, китайской дорожкой, Мунгальским трактом, который упоминался еще в восточных летописях

Как мы писали ранее, считается, что Чуйский тракт был ответвлением Великого шелкового пути, по которому шли караваны с Востока до Средиземноморья. Дорогу называли ниточкой, вьючной тропой, китайской дорожкой, Мунгальским трактом, который упоминался еще в восточных летописях

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Автомобилисты и мотоциклисты будут ехать три дня

Автомобилисты и мотоциклисты будут ехать три дня

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Во время пробега водители также заедут в музей Чуйского тракта в городе Бийске

Во время пробега водители также заедут в музей Чуйского тракта в городе Бийске

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В конце 28 мая водители попадут на концерт, посвященный празднованию 100-летия Чуйского тракта и Году снежного барса в Республике Алтай

В конце 28 мая водители попадут на концерт, посвященный празднованию 100-летия Чуйского тракта и Году снежного барса в Республике Алтай

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В субботу, 1 мая, по Новосибирску проехали автомобили с красными флагами КПРФ. Машины несколько раз привлекли внимание автоинспекторов.

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