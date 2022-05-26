Автомотопробег по Чуйскому тракту стартовал в Новосибирске — водители будут за рулем три дня

— Сегодня Новосибирская область совместно с Ростуризмом, Алтайским краем и Республикой Алтай дает официальный старт мероприятиям, приуроченным к юбилею Чуйского тракта. Уже выпущена памятная монета, посвященная Чуйскому тракту, почтовые марки, открытки, созданы аудиогиды, которые уже сейчас можно использовать на сайте izi.travel, в Москве о Чуйском тракте будут организованы фотовыставки, — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.