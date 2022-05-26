Автомотопробег по Чуйскому тракту стартовал в Новосибирске — водители будут за рулем три дня
Пробег приурочен к столетию красивой трассы
В Новосибирске 26 мая дали старт автомотопробегу по Чуйскому тракту. Как рассказали в пресс-службе Минэкономразвития НСО, 35 участников пробега из Новосибирска направились в Барнаул, затем отправятся в Бийск, Горно-Алтайск и дойдут до высокогорного села Ташанта, граничащего с Монголией.
Завершится автомотопробег 29 мая в Майминском районе Республики Алтай. Автомотопробег приурочен к столетию Чуйского тракта.
Фотограф Даба Дабаев побывал на старте пробега и запечатлел водителей, которым предстоит долгий трехдневных путь.
— Сегодня Новосибирская область совместно с Ростуризмом, Алтайским краем и Республикой Алтай дает официальный старт мероприятиям, приуроченным к юбилею Чуйского тракта. Уже выпущена памятная монета, посвященная Чуйскому тракту, почтовые марки, открытки, созданы аудиогиды, которые уже сейчас можно использовать на сайте izi.travel, в Москве о Чуйском тракте будут организованы фотовыставки, — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.
В субботу, 1 мая, по Новосибирску проехали автомобили с красными флагами КПРФ. Машины несколько раз привлекли внимание автоинспекторов.