Автомобиль провалился колесом в люк в Академгородке — автоюрист рассказал, что делать с таком случае
Важно выяснить, кто собственник люка
Сегодня утром, 26 мая, в нижней зоне Академгородка в Новосибирске автомобиль «Хонда-Фикс» провалился в люк передним колесом. Как рассказала водитель, это произошло около 8 утра.
— Я проезжала мимо дома на Полевой, 9, когда люк под колесом перевернулся. Люк не был закреплен, его крутануло, а ведь туда мог упасть человек. На бампере остались сильные царапины. Я даже не знаю, куда обращаться в таком случае, — рассказала корреспонденту НГС Александра.
Возместить ущерб должен собственник люка, но для этого его сначала нужно установить. На некоторых люках указано, какой организации они принадлежат — в таком случае считайте, что вам повезло. Но так бывает далеко не всегда, как рассказал НГС ведущий юрист АБМ «Бюро правовых решений» Владимир Лямкин.
— После попадания в люк (открытый или закрытый) нужно сразу вызвать ГИБДД, инспектор должен всё сфотографировать (место, сам люк). Затем нужно обратиться в МБУ «Геофонд» — они делают план участка дороги и указывают на схеме конкретный люк, потому что в одном месте их может быть несколько.
Далее есть два варианта развития событий.
— Первый — идти с исковым заявлением в суд, привлекать в качестве соответчиков всех возможных собственников этого люка (Департамент транспорта, Горводоканал, «Метромир») и уже в суде выяснять, на чьем балансе находится люк. Второй вариант — найти собственника. Для этого нужно обратиться с запросом в мэрию (Дептранс Новосибирска). На это может уйти больше времени, а собственник при этом может быть так и не установлен. Поэтому я рекомендую первый вариант, и в процессе определять, кому люк принадлежит, — говорит эксперт.
Автоюрист подчеркивает, что ответчиков может быть несколько.
— К ответу привлекают и дорожные службы — поскольку собственник обслуживает сам люк и 20 см дороги вокруг него, остальное — уже зона ответственности дорожных служб. Если люк установлен правильно, а дорожное покрытие вокруг люка повреждено, то это может стать причиной аварии (вплоть до переворачивания авто). А бывает так, что люки бесхозные. Мы недавно вели такое дело. Ущерб в этом случае взыскали с Департамента транспорта мэрии. Решение по делу уже вступило в законную силу, — рассказал Владимир Лямкин.
Неделю назад на перекрестке улиц Ленина и Урицкого в центре Новосибирска автомобиль «Тойота-Пассо» провалился колесом в открытый люк. На место вызвали ГИБДД. Спустя какое-то время автомобиль покинул место происшествия. Водитель решила не оформлять аварию.