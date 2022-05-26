Автомобиль провалился колесом в люк в Академгородке — автоюрист рассказал, что делать с таком случае

— К ответу привлекают и дорожные службы — поскольку собственник обслуживает сам люк и 20 см дороги вокруг него, остальное — уже зона ответственности дорожных служб. Если люк установлен правильно, а дорожное покрытие вокруг люка повреждено, то это может стать причиной аварии (вплоть до переворачивания авто). А бывает так, что люки бесхозные. Мы недавно вели такое дело. Ущерб в этом случае взыскали с Департамента транспорта мэрии. Решение по делу уже вступило в законную силу, — рассказал Владимир Лямкин.