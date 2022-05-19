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На улице Ленина машина провалилась колесом в открытый люк

На место вызвали ДПС

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Авария произошла в разгар дня

Авария произошла в разгар дня

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Сегодня днем, 19 мая, на перекрестке улиц Ленина и Урицкого в центре Новосибирска автомобиль «Тойота-Пассо» провалился колесом в открытый люк. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Спустя какое-то время автомобиль покинул место происшествия, яму во избежание повторения ситуации обозначили подручными средствами, затем их заменили на временные дорожные знаки. На движение транспорта на участке инцидент не повлиял.

Сейчас место выглядит вот так (фото с разных ракурсов)

Сейчас место выглядит вот так (фото с разных ракурсов)

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По 1 июня на четыре метра сузили проезжую часть улицы Ленина в районе дома № 20. Это произошло после того, как мусоровоз компании «ЭкоТранс-Н» провалился в асфальт на улице Ленина 17 мая. Из-за этого движение по улице было перекрыто. Позже провалившийся в асфальт мусоровоз достали с помощью эвакуатора, а аварийный участок обнесли бетонными блоками и открыли движение.

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