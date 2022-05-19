На улице Ленина машина провалилась колесом в открытый люк
На место вызвали ДПС
Сегодня днем, 19 мая, на перекрестке улиц Ленина и Урицкого в центре Новосибирска автомобиль «Тойота-Пассо» провалился колесом в открытый люк. На месте работали сотрудники ГИБДД.
Спустя какое-то время автомобиль покинул место происшествия, яму во избежание повторения ситуации обозначили подручными средствами, затем их заменили на временные дорожные знаки. На движение транспорта на участке инцидент не повлиял.
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