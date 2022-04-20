Строители четвертого моста объяснили причины большой пробки из фур на Толмачевском шоссе
Водители почти трое суток жили на обочине
Группа «ВИС» объяснила НГС, почему возникли проблемы с разгрузкой 23 фур на Толмачевском шоссе. Большегрузы еще в воскресенье, 17 апреля, привезли стальконструкции для строительства четвертого моста в Новосибирске и, не сумев их выгрузить, на 3 дня устроили пробку на обочине.
В компании обвинили во всём собственника площадки.
— Разгрузка металлоконструкций была предусмотрена на арендованную площадку, собственник которой без предварительного извещения начал работы по отсыпке дополнительной площади. Проводимые работы воспрепятствовали разгрузке материалов, поэтому строительным дивизионом Группы «ВИС» были предприняты оперативные меры по поиску и аренде другой складской площади, — сообщили НГС в пресс-службе компании.
Представитель Группы «ВИС» также отметил, что разгрузку вели в круглосуточном режиме. При этом машины дальнобойщиков с воскресенья, 17 апреля, по вторник, 19 апреля, не создавали препятствий для других участников движения на Толмачевском шоссе.
НГС запросил в Росреестре информацию о собственнике площадки на Толмачевском шоссе, 55.
Четвертый мост через реку Обь в створе улицы Ипподромской начали строить в 2020 году и планируют закончить к декабрю 2023 года. Ранее строительство оценивали в 37,2 миллиарда рублей, в 2021 году цена выросла до 43,5 миллиарда. Концессионер строительства — Группа «ВИС». По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании за 2020 год составила
О том, как еще вчера дальнобойщики жили в кабинах и мылись из пластиковых бутылок, читайте в репортаже НГС.