Строители четвертого моста объяснили причины большой пробки из фур на Толмачевском шоссе

Группа «ВИС» объяснила НГС, почему возникли проблемы с разгрузкой 23 фур на Толмачевском шоссе. Большегрузы еще в воскресенье, 17 апреля, привезли стальконструкции для строительства четвертого моста в Новосибирске и, не сумев их выгрузить, на 3 дня устроили пробку на обочине.

В компании обвинили во всём собственника площадки.

— Разгрузка металлоконструкций была предусмотрена на арендованную площадку, собственник которой без предварительного извещения начал работы по отсыпке дополнительной площади. Проводимые работы воспрепятствовали разгрузке материалов, поэтому строительным дивизионом Группы «ВИС» были предприняты оперативные меры по поиску и аренде другой складской площади, — сообщили НГС в пресс-службе компании.

