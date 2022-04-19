«Ни туалета, ни помыться»: больше 20 фур трое суток простояли на обочине Толмачевского шоссе — зачем?
Куда они делись после визита НГС — разбиралась корреспондент Анна Скок
Транспортный коллапс возник на обочине Толмачевского шоссе в Новосибирске еще в воскресенье, достигнув своего апогея сегодня, 19 апреля. На обеих обочинах, частично перекрывая полосы движения, скопились 23 фуры, груженые металлоконструкциями. Зачем туда съехались большегрузы, почему три дня не могли разъехаться и куда делись после визита НГС — разбиралась на месте наш корреспондент Анна Скок.
Жизнь в кабине
— Ни туалета, ни помыться… С бутылки зубы почистил, лицо сполоснул, вот и всё мытье, — сетует водитель большегруза Валерий Бирюков.
Он, как и большинство других водителей, прибыл с грузом из Тюмени трое суток назад. С того момента живет в кабине своей машины, за простой получает по 1000 рублей — примерно в такую же сумму ему обходится один лишь обед в ближайшем кафе в полутора километрах отсюда.
Привезли дальнобойщики огромные стальконструкции — продукцию тюменской компании АО «Стальмост». По словам водителей, предназначался груз для строительства четвертого моста.
Доставить груз должны были на склад здесь же — на Толмачевское шоссе, 55. И проблем не было пока разгружались у самого забора, на твердом асфальте. Но когда кран отодвинули вглубь площадки, куда фактически нет подъезда, всё встало.
— Стоим третьи сутки: приехали в воскресенье, вот уже сегодня вторник, и движений никаких. Заехать туда невозможно, потому что пообрываем всё снизу. И никто не чешется, чтоб там щебень отсыпать или что. Какие-то разборки у них местные или неурядицы, — рассуждает водитель и владелец двух большегрузов Андрей Козлов.
Как объяснили водители, земля на территории площадки мягкая, пропитанная талой водой. Ее попытались отсыпать не то асфальтной крошкой, не то осколками бетонных плит, но, по словам дальнобойщиков, это сделало разгрузку еще опаснее. Въезжать на территорию склада они не рискуют, предпочитая стоять на обочинах шоссе.
Поиск ответственных
Куда обращаться, дальнобойщики не знают: у них есть только телефон «контактного лица», прораба по имени Никита. Он им объяснял, что площадка на Толмачевском шоссе — в аренде, но с заключением договора возникли проблемы:
— С ними еще не заключили договор аренды, — излагает эту версию Андрей Козлов. — Поэтому ни щебень не могут [завезти], ничего. Всё, что тут разгрузили — это филькина грамота. В любой момент могут пнуть оттуда и выгнать.
Незадолго до нашего визита прораб Никита пытался договориться с шоферами, но, заметив корреспондента, уехал в неизвестном направлении.
— Я не буду общаться, пусть начальство мое [с вами] общается, — бросил он из-за поднятого стекла автомобиля, прежде чем нажать на педаль газа.
Где искать «начальство» он не сказал, и на железных воротах площадки никаких вывесок нет.
НГС запросил выписку в Росреестре о собственниках и об арендаторах участка земли на Толмачевском шоссе. А также направил запрос компанию-поставщику стальконструкций и группе компаний «ВИС», которая ведет строительство Четвертого моста.
Четвертый мост через реку Обь в створе улицы Ипподромской начали строить в 2020 году и планируют возвести к декабрю 2023 года. Ранее строительство оценивали в 37,2 миллиарда рублей, в 2021 году цена выросла до 43,5 миллиарда. Концессионер строительства — Группа «ВИС».
Разгрузка началась
В процессе написания материала водители фур сообщили, что удобное и безопасное место для разгрузки нашли — площадка также находится на Толмачевское шоссе, у здания 43/4. Согласно сервису «2ГИС», по обозначенному водителями адресу находятся офисы сразу нескольких компаний. Среди них офисно-складской комплекс «Машкомплект», предлагающий, в том числе, аренду открытых площадок и еще 16 офисов различных фирм.
К 18:00 вечера на разгрузку встала седьмая фура, сколько успеют разгрузить до вечера — водители не загадывают, но проблема, кажется, решена.
Ранее НГС писал о пробке на площади Труда: там было очень пыльно.