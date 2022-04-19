«Ни туалета, ни помыться»: больше 20 фур трое суток простояли на обочине Толмачевского шоссе — зачем?

Доставить груз должны были на склад здесь же — на Толмачевское шоссе, 55. И проблем не было пока разгружались у самого забора, на твердом асфальте. Но когда кран отодвинули вглубь площадки, куда фактически нет подъезда, всё встало.



— Стоим третьи сутки: приехали в воскресенье, вот уже сегодня вторник, и движений никаких. Заехать туда невозможно, потому что пообрываем всё снизу. И никто не чешется, чтоб там щебень отсыпать или что. Какие-то разборки у них местные или неурядицы, — рассуждает водитель и владелец двух большегрузов Андрей Козлов.

