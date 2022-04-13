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Популярный ночной поезд между Омском и Новосибирском возобновили по просьбам пассажиров

До этого поезд № 107/108 был отменен в феврале

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Поезд курсирует в ночное время

Поезд курсирует в ночное время

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В РЖД возобновили вечерний скорый поезд № 107/108 между Омском и Новосибирском по просьбам пассажиров. Как уточняют в пресс-службе РЖД, поезд был популярен среди жителей Сибири.

— График курсирования поезда — через день, в период летних пассажирских перевозок состав будет курсировать ежедневно. Отправление из Омска — в 21:46 по местному времени, прибытие в Новосибирск — в 07:11 по местному времени. Благодаря комфортному времени отправления скорый поезд пользуется популярностью у жителей Омска и Новосибирска, а раннее прибытие позволяет рационально планировать свое время в командировке или в путешествии к друзьям и родственникам, — сообщили в пресс-службе РЖД.

Как уточняют в РЖД, поезд № 107/108 был временно отменен в феврале.

С 19 по 25 апреля 2022 года 28 электропоездов станут ходить по новому расписанию. График движения изменится из-за планового ремонта на Западном, Восточном и Южном направлениях дороги.

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