Популярный ночной поезд между Омском и Новосибирском возобновили по просьбам пассажиров
До этого поезд
В РЖД возобновили вечерний скорый поезд
— График курсирования поезда — через день, в период летних пассажирских перевозок состав будет курсировать ежедневно. Отправление из Омска — в 21:46 по местному времени, прибытие в Новосибирск — в 07:11 по местному времени. Благодаря комфортному времени отправления скорый поезд пользуется популярностью у жителей Омска и Новосибирска, а раннее прибытие позволяет рационально планировать свое время в командировке или в путешествии к друзьям и родственникам, — сообщили в пресс-службе РЖД.
Как уточняют в РЖД, поезд
С 19 по 25 апреля 2022 года 28 электропоездов станут ходить по новому расписанию. График движения изменится из-за планового ремонта на Западном, Восточном и Южном направлениях дороги.