Расписание электричек изменится в Новосибирской области с 19 апреля

В Западном направлении



19 по 24 апреля (включительно):



— № 6325 Новосибирск — Чулымская, отправление — в 20:34 (по расписанию), отправление с о. п. 3264 км в 22:09 (на 3 минуты позже), отправление со станции Дупленская — в 22:31 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Чулымская — в 23:04 (на 11 минут позже).



С 20 по 22 апреля (включительно):



— № 6326 Чулымская — Новосибирск-Восточный, отправление — в 05:15 (по расписанию), отправление с о. п. Оеш в 06:02 (на 4 минуты позже), отправление с о. п. 3264 км в 06:08 (на 3 минуты позже), отправление с о. п. Лесная поляна — в 06:13 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный — в 08:00 (на 4 минуты позже).



С 20 по 24 апреля (включительно):



— № 6313 Новосибирск — Чулымская, отправление — в 13:26 (по расписанию), отправление с о. п. 3264 км в 15:01 (на 3 минуты позже), отправление со станции Дупленская — в 15:23 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Чулымская — в 15:57 (на 8 минут позже);

