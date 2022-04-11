Расписание электричек изменится в Новосибирской области с 19 апреля

С 19 по 25 апреля 2022 года 28 электропоездов станут ходить по новому расписанию. График движения изменится из-за планового ремонта на Западном, Восточном и Южном направлениях дороги. Уточненное расписание опубликовали сегодня на сайте «Экспресс-пригород».
Изменения коснутся электропоездов, следующих по маршрутам Новосибирск — Чулымская, Чулымская — Новосибирск-Восточный, Новосибирск — Барабинск, Новосибирск — Каргат, Новосибирск — Дупленская, Новосибирск — Коченево, Татарская — Барабинск, Мошково — Пригородный простор, Новосибирск — Болотная, Черепаново — Новосибирск.
В Западном направлении
19 по 24 апреля (включительно):
—
С 20 по 22 апреля (включительно):
—
С 20 по 24 апреля (включительно):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
C 20 по 25 апреля (включительно):
—
—
С 21 по 24 апреля (включительно):
—
23 и 24 апреля:
—
—
—
C 21 по 25 апреля (включительно):
—
—
—
На Восточном направлении
C 20 по 22 апреля (включительно):
—
C 20 по 25 апреля (включительно):
—
C 21 по 25 апреля (включительно):
—
—
На Южном направлении
С 20 по 25 апреля (включительно):
—
Информацию можно уточнить по телефонам 050 (с 07:00 до 21:00) или
Ранее НГС писал об изменении расписания электричек из-за ремонта путей в марте 2022 года.