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Расписание электричек изменится в Новосибирской области с 19 апреля

Это произойдет в связи с плановым ремонтом путей

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Изменения в расписании коснутся 28 электропоездов

Изменения в расписании коснутся 28 электропоездов

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С 19 по 25 апреля 2022 года 28 электропоездов станут ходить по новому расписанию. График движения изменится из-за планового ремонта на Западном, Восточном и Южном направлениях дороги. Уточненное расписание опубликовали сегодня на сайте «Экспресс-пригород».

Изменения коснутся электропоездов, следующих по маршрутам Новосибирск — Чулымская, Чулымская — Новосибирск-Восточный, Новосибирск — Барабинск, Новосибирск — Каргат, Новосибирск — Дупленская, Новосибирск — Коченево, Татарская — Барабинск, Мошково — Пригородный простор, Новосибирск — Болотная, Черепаново — Новосибирск.

В Западном направлении

19 по 24 апреля (включительно):

№ 6325 Новосибирск — Чулымская, отправление — в 20:34 (по расписанию), отправление с о. п. 3264 км в 22:09 (на 3 минуты позже), отправление со станции Дупленская — в 22:31 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Чулымская — в 23:04 (на 11 минут позже).

С 20 по 22 апреля (включительно):

№ 6326 Чулымская — Новосибирск-Восточный, отправление — в 05:15 (по расписанию), отправление с о. п. Оеш в 06:02 (на 4 минуты позже), отправление с о. п. 3264 км в 06:08 (на 3 минуты позже), отправление с о. п. Лесная поляна — в 06:13 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный — в 08:00 (на 4 минуты позже).

С 20 по 24 апреля (включительно):

№ 6313 Новосибирск — Чулымская, отправление — в 13:26 (по расписанию), отправление с о. п. 3264 км в 15:01 (на 3 минуты позже), отправление со станции Дупленская — в 15:23 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Чулымская — в 15:57 (на 8 минут позже);

№ 7131 Новосибирск — Барабинск, отправление — в 06:25 (по расписанию), отправление с о. п. Лесная поляна — в 07:53 (на 4 минуты позже), отправление со станции Дупленская — в 08:16 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Барабинск — в 11:10 (на 13 минут позже);

№ 6305 Новосибирск — Чулымская, отправление — в 07:15 (на 2 минуты позже), отправление с о. п. 3264 км — в 08:51 (на 4 минуты позже), отправление со станции Дупленская — в 09:13 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Чулымская — в 09:47 (на 10 минут позже);

№ 6309 Новосибирск — Каргат, отправление — в 09:52 (на 8 минут позже), отправление со станции Коченево — в 11:14 (на 17 минут позже), отправление с о. п. 3264 км — в 11:35 (на 19 минут позже), отправление со станции Дупленская — в 11:58 (на 27 минут позже), прибытие на станцию Каргат — в 13:07 (на 27 минут позже);

№ 6310 Каргат — Новосибирск, отправление — в 14:34 (на 23 минуты раньше), отправление с о. п. Оеш — в 15:59 (на 19 минут раньше), отправление с о. п. Лесная поляна — в 16:10 (на 18 минут раньше), отправление со станции Коченево — в 16:26 (на 17 минут раньше), отправление с о. п. Правая Обь — в 17:32 (на 16 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 17:38 (на 16 минут раньше);

№ 7133 Новосибирск — Барабинск, отправление — в 15:06 (по расписанию), отправление со станции Дупленская — в 16:57 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Барабинск — в 19:51 (на 11 минут позже);

№ 6319 Новосибирск — Дупленская, отправление — в 17:29 (по расписанию), прибытие на станцию Коченево — в 18:41 (на 1 минуту раньше). На участке Коченево — Дупленская курсирование отменено;

№ 6321 Новосибирск — Чулымская, отправление — в 18:32 (на 8 минут позже), отправление с о. п. 3264 км — в 20:08 (на 11 минут позже), отправление с о. п. Оеш — в 20:16 (на 14 минут позже), отправление со станции Дупленская — в 20:31 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Чулымская — в 21:05 (на 19 минут позже);

№ 6327 Новосибирск — Коченево, отправление — в 21:23 (на 5 минут раньше), прибытие на станцию Коченево — в 22:35 (на 5 минут раньше);

№ 6312 Чулымская — Новосибирск, отправление — в 12:11 (на 3 минуты позже), отправление с о. п. Оеш — в 12:58 (на 7 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 14:35 (на 7 минут позже);

№ 6314 Чулымская — Новосибирск, отправление — в 17:04 (на 1 минуту раньше), отправление с о. п. Оеш — в 17:52 (на 3 минуты позже), отправление с о. п. 3264 км — в 17:58 (на 2 минуты позже), отправление о. п. Лесная поляна — в 18:03 (на 3 минуты позже), отправление со станции Коченево — в 18:29 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 19:40 (на 11 минут позже);

№ 7132 Барабинск — Новосибирск, отправление — в 06:29 (на 3 минуты позже), отправление с о. п. Оеш — в 09:41 (на 8 минут позже), отправление с о. п. 3273 км — в 09:55 (на 7 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 11:18 (на 7 минут позже).

C 20 по 25 апреля (включительно):

№ 6323 Новосибирск — Коченево, отправление — в 16:00 (на 9 минут раньше), прибытие на станцию Коченево — в 17:11 (на 9 минут раньше);

№ 6378 Татарская — Барабинск, отправление — в 14:53 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Барабинск — в 17:08 (на 13 минут позже).

С 21 по 24 апреля (включительно):

№ 7134 Барабинск — Новосибирск, отправление — в 17:37 (по расписанию), отправление с о. п. Оеш — в 20:50 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 22:26 (на 4 минуты позже).

23 и 24 апреля:

№ 6311 Новосибирск — Коченево, отправление — в 11:24 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Коченево — в 12:36 (на 10 минут позже);

№ 6320 Дупленская — Новосибирск. На участке Дупленская — Коченево курсирование отменено. Отправление со станции Коченево — в 19:10 (на 1 час 05 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 20:21 (на 1 час 05 минут раньше);

№ 6328 Чулымская — Новосибирск, отправление — в 05:15 (по расписанию), отправление с о. п. Оеш — в 06:02 (на 4 минуты позже), отправление с о. п. 3264 км — в 06:08 (на 3 минуты позже), отправление о. п. Лесная поляна — в 06:13 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 07:42 (на 4 минуты позже).

C 21 по 25 апреля (включительно):

№ 6302 Коченево — Новосибирск, отправление — в 05:49 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 07:00 (на 13 минут позже);

№ 6304 Коченево — Новосибирск, отправление — в 08:20 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 09:32 (на 19 минут позже);

№ 6318 Коченево — Новосибирск, отправление — в 17:26 (на 24 минуты раньше), отправление со станции Обь — в 18:14 (на 17 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 18:45 (на 17 минут раньше).

На Восточном направлении

C 20 по 22 апреля (включительно):

№ 6409 Мошково — Пригородный простор, отправление — в 17:34 (на 5 минут позже), отправление со станции Мочище — в 18:13 (на 4 минуты позже), отправление со станции Иня-Восточная — в 18:24 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Пригородный простор — в 19:14 (на 5 минут позже).

C 20 по 25 апреля (включительно):

№ 6422 Новосибирск — Болотная, отправление — в 19:57 (на 37 минут позже), прибытие на станцию Болотная — в 22:23 (на 37 минут позже).

C 21 по 25 апреля (включительно):

№ 6404 Новосибирск — Болотная, отправление — в 07:25 (на 23 минуты позже), прибытие на станцию Болотная — в 09:51 (на 23 минуты позже);

№ 6403 Болотная — Новосибирск, отправление — в 10:09 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 12:35 (на 8 минут позже).

На Южном направлении

С 20 по 25 апреля (включительно):

№ 6606 Черепаново — Новосибирск, отправление — в 11:23 (по расписанию), отправление со станции Дорогино — в 11:47 (на 2 минуты позже), отправление со станции Линево — в 12:00 (по расписанию), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 14:05 (по расписанию).

Информацию можно уточнить по телефонам 050 (с 07:00 до 21:00) или 8 (383) 229–25–67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00) и в кассах на станциях и остановочных пунктах железной дороги.

Ранее НГС писал об изменении расписания электричек из-за ремонта путей в марте 2022 года.

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