Экс-росгвардейца отправили в колонию за пьяное ДТП: он оставил пятилетнюю девочку без отца

В суде Калининского района 1 февраля огласили обвинительный приговор теперь уже бывшему сотруднику Росгвардии Роману Палецкому. В августе 2020 года по его вине погиб
Как рассказала НГС Милана Шелестова, представитель жены погибшего, в ночь трагедии супруги Марина и Никита Нечухаевы и Роман Палецкий гуляли на свадьбе у подруги в одном из СНТ микрорайона Пашино. Когда настало время ехать домой, Нечухаевы долго не могли вызвать такси. Палецкий согласился отвезти их, хотя сам был пьян.
На улице Новоуральской в Калининском районе «Хонда-Аккорд» под управлением росгвардейца врезалась в пустой припаркованный автомобиль с такой скоростью, что обе машины врезались в подъезд пятиэтажки.
— «Хонда-Аккорд» врезалась в припаркованный легковой автомобиль, и два автомобиля заблокировали дверь в подъезд. Конструкции дома не повреждены, дверь подъезда была частично деформирована. Пожарно-спасательные подразделения осуществляли деблокировку пострадавших, растаскивание пострадавших от подъезда, — сообщалось ранее в МЧС.
У погибшего осталась
По словам представителя потерпевших, Роман Палецкий деятельного раскаяния в содеянном не продемонстрировал.
— Адвокат Палецкого в прениях заявил, что потерпевшие сами виноваты. Якобы они разбудили его и заставили везти их домой. Также он заявил, что три миллиона рублей компенсации (которую мы запросили) за смерть человека — это много. Сам Палецкий посчитал необходимым извиниться перед потерпевшей лишь спустя 1,5 года с момента ДТП. Кстати, мы считаем приговор справедливым и не будем обжаловать, — рассказала НГС адвокат Милана Шелестова, представляющая интересы пострадавшей.
По словам Шелестовой, Палецкий изначально предлагал Нечухаевой миллион рублей в качестве компенсации, но впоследствии передумал. Получить комментарий адвоката осужденного на момент публикации не удалось.
Решением суда за нарушение
— Данный сотрудник был уволен в ноябре 2020 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника, — сообщили НГС в управлении Росгвардии Новосибирской области.
Пункт «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека и смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Ранее суд оставил в силе приговор актеру Михаилу Ефремову за пьяное ДТП. Он полностью возместил ущерб пострадавшим, при этом получив довольно суровое наказание: 7,5 года лишения свободы.