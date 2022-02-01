Экс-росгвардейца отправили в колонию за пьяное ДТП: он оставил пятилетнюю девочку без отца

В суде Калининского района 1 февраля огласили обвинительный приговор теперь уже бывшему сотруднику Росгвардии Роману Палецкому. В августе 2020 года по его вине погиб 34-летний мужчина, супруга которого получила тяжелые травмы.



Как рассказала НГС Милана Шелестова, представитель жены погибшего, в ночь трагедии супруги Марина и Никита Нечухаевы и Роман Палецкий гуляли на свадьбе у подруги в одном из СНТ микрорайона Пашино. Когда настало время ехать домой, Нечухаевы долго не могли вызвать такси. Палецкий согласился отвезти их, хотя сам был пьян.