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«Такой срок отсидеть мне будет трудно»: суд оставил без изменения приговор Михаилу Ефремову

По вине актера прошлым летом погиб человек

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ДТП с участием Ефремова произошло в июне 2020 года в Москве

ДТП с участием Ефремова произошло в июне 2020 года в Москве

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Второй кассационный суд в Москве оставил без смягчения приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о пьяном ДТП. Сам Ефремов участвовал в заседании по видеосвязи, сейчас он находится в колонии в Белгороде.

С жалобой на законность приговора обратились адвокаты актера. Они аргументировали тем, что Ефремов сознался в содеянном, а в колонии не получил ни одного замечания. К тому же вызывает опасение здоровье осужденного — по словам его адвоката, Ефремов недавно перенес отек Квинке из-за сезонной аллергии. Прокуратура возражала против смягчения наказания. В качестве аргументов ведомства было то, что ранее актер неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

С обращением к суду выступил и сам Ефремов. Он рассказал, что стал пить после череды смертей его близких — сначала умерла его мама, а затем руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Позже всё это привело к пьяному ДТП. Уже в колонии у него обострилась астма, а его семья, по словам артиста, находится в бедственном положении.

— Здесь, в колонии, мне пришло осознание содеянного мною. Образ Сергея Захарова ни на минуту не покидает меня, и я молюсь за упокоение его души, — сказал Ефремов. — Моя семья, мои дети из-за меня оказались в тяжелейшем положении. Я на воле неплохо зарабатывал, а сейчас они вынуждены отрывать из своего скудного бюджета деньги, чтобы я здесь мог покурить и съесть что-нибудь, кроме баланды. Здесь, к сожалению, обострилась моя астма. Мне трудно дышать, периодически задыхаюсь. Боюсь, что такой срок отсидеть мне будет трудно.

Но кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову. В колонии он по-прежнему проведет 7,5 лет.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади столицы. Пострадавший Сергей Захаров скончался в больнице утром следующего дня. Позже экспертиза установила, что в крови Ефремова были наркотики и алкоголь. Вину в преступлении актер признал в последний момент.

СЮЖЕТ

ДТП с Михаилом Ефремовым

Пресненский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, но год назад Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет, приняв во внимание факт, что актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне. В колонии, где сейчас отбывает наказание Ефремов, ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драку.

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