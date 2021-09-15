С обращением к суду выступил и сам Ефремов. Он рассказал, что стал пить после череды смертей его близких — сначала умерла его мама, а затем руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Позже всё это привело к пьяному ДТП. Уже в колонии у него обострилась астма, а его семья, по словам артиста, находится в бедственном положении.

— Здесь, в колонии, мне пришло осознание содеянного мною. Образ Сергея Захарова ни на минуту не покидает меня, и я молюсь за упокоение его души, — сказал Ефремов. — Моя семья, мои дети из-за меня оказались в тяжелейшем положении. Я на воле неплохо зарабатывал, а сейчас они вынуждены отрывать из своего скудного бюджета деньги, чтобы я здесь мог покурить и съесть что-нибудь, кроме баланды. Здесь, к сожалению, обострилась моя астма. Мне трудно дышать, периодически задыхаюсь. Боюсь, что такой срок отсидеть мне будет трудно.