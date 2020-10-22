Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП

— С самого начала я признавал вину, сотрудничал со следствием и пытался делать все, что от меня зависит. Но потом в деле появился [бывший адвокат] Эльман [Пашаев], и он меня убедил, что там нет доказательств. Эта трагедия разделила мою жизнь на две части. В прошлой жизни я был веселым и беззаботным. В новой жизни я плохо сплю и все время думаю о Сергее Захарове, — цитирует Ефремова Meduza.

Столичная прокуратура настаивала на законности приговора Михаилу Ефремову и просила оставить его без изменений. Однако суд изменил решение, вынесенное в начале сентября, снизив срок наказания с восьми лет лишения свободы до семи с половиной.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади столицы. Пострадавший Сергей Захаров скончался в больнице утром следующего дня, после чего дело было переквалифицировано с части 2 на часть 4 статьи 264 УК РФ.

