Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы Михаила Ефремова и его адвокатов. Защита артиста просила заменить реальное лишение свободы Ефремова условным. Смягчить приговор просил и сам актёр. В своей апелляционной жалобе он указывал, что раскаивается в смертельном ДТП, которое он устроил в июне, признаёт себя виновным и что его позиция была обусловлена давлением адвоката Эльмана Пашаева.
Об этом же актер сказал в последнем слове. Он начал его с того, что привел пример наказания за смертельное ДТП, о котором он слышал: пять лет колонии поселения человеку, который «убил двух людей за рулем и при этом пытался скрыться от полиции».
— С самого начала я признавал вину, сотрудничал со следствием и пытался делать все, что от меня зависит. Но потом в деле появился [бывший адвокат] Эльман [Пашаев], и он меня убедил, что там нет доказательств. Эта трагедия разделила мою жизнь на две части. В прошлой жизни я был веселым и беззаботным. В новой жизни я плохо сплю и все время думаю о Сергее Захарове, — цитирует Ефремова Meduza.
Столичная прокуратура настаивала на законности приговора Михаилу Ефремову и просила оставить его без изменений. Однако суд изменил решение, вынесенное в начале сентября, снизив срок наказания с восьми лет лишения свободы до семи с половиной.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади столицы. Пострадавший Сергей Захаров скончался в больнице утром следующего дня, после чего дело было переквалифицировано с части 2 на часть 4 статьи 264 УК РФ.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
Первоначально Михаил Ефремов признал вину, разговаривая с журналистами, записал видео с покаянием и выразил готовность оказать семье погибшего посильную помощь. Позже он попросил прощения у потерпевшей стороны, но она извинений не приняла.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
Попутно было возбуждено дело по «наркотической» статье 228.1 УК РФ, в рамках которой Ефремов остался в статусе свидетеля.
Суд отправил актёра под домашний арест. Через месяц после ДТП, к началу июля, полиция завершила расследование по делу, однако сразу же после этого защита Ефремова заявила, что располагает доказательствами его невиновности, а Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП.
Отношения между ним и адвокатом Эльманом Пашаевым стали крайне напряжёнными: актёр несколько раз пытался отказаться от его услуг, но затем возобновлял сотрудничество.
Защита строилась на версии, что перед аварией Ефремов был на пассажирском сиденье. В пользу Ефремова высказались свидетели. Кроме того, защита намекала на существование некоего очень публичного и «непростого» человека, который и был реальным виновником ДТП. Попутно в соцсетях муссировалась теория заговора о том, что акция против Ефремова является местью за его оппозиционные высказывания, но серьёзного подтверждения она не получила.
На одном из заседаний суда артисту стало плохо: его госпитализировали с подозрением на инсульт. В середине августа заседания возобновились.
Не шли на уступки и потерпевшие: младший сын, брат и супруга Сергея Захарова предъявили актёру символический иск на 1 рубль, заявив, что «грязные деньги им не нужны». Однако иск на 7,5 млн рублей о компенсации морального вреда подал старший сын Сергея Захарова Виталий (суд в итоге постановил выплатить 800 тысяч). Родственники также отказались от 200 тысяч рублей, которые каждому из них Михаил Ефремов направил по почте, но суд учёл его попытку загладить вину.
Во время прений подсудимый наконец признал вину официально. Причём незадолго до этого он заявлял, что видео, где он говорит о своей виновности, смонтировано, и он не готов брать вину «за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну».
Прокурор запросил для него 11 лет колонии, защита — наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокаты семьи Захаровых также попросили суд инициировать дело о даче ложных показаний — речь о свидетелях, которые якобы видели Ефремова на пассажирском сиденье перед аварией.
8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Актёр признал себя виновным в совершении пьяного ДТП.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
Признание вины, которое артист сделал в последний момент, суд счел частичным. Суд не принял во внимание показания Ефремова о том, что он не помнит деталей аварии и был ли в этот момент за рулем. Актёра взяли под стражу прямо в зале суда.
Суд также взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова.