Число протоколов из-за плохой уборки снега резко сократилось в Новосибирске — с чем это связано

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил в течение недели проверить качество уборки снега в городе.
— Главам администраций: провести мониторинг, проверки зимнего содержания прилегающей территории у хозяйствующих субъектов. Результаты этой работы через неделю прошу включить в отчет и доложить. Этой зимой мы наблюдаем резкое снижение количества составленных протоколов районными администрациями по качеству уборки по сравнению с прошлым годом — почти в 2,5 раза, — заявил глава города во время аппаратного совещания 25 января.
По словам Олега Клемешова, заместителя мэра Новосибирска, снижение количества протоколов связано с тем, что изменилось законодательство. Теперь местные власти должны согласовывать рейды с прокуратурой.
— У нас есть такой механизм как мониторинг, когда при выходе на территорию сотрудник инспекции может зафиксировать нарушение правил благоустройства, составить предписание на исполнение и запросить проверку прокуратуры в случае его неустранения, — цитирует Олега Клемешова пресс-центр мэрии Новосибирска.
В январе авторедактор НГС Дмитрий Косенко провел эксперимент и подал заявку на «Госуслугах», в которой попросил отчистить парковочные карманы на улице Ленина. Посмотрите, к чему это привело.