Власти Новосибирска отчитались об уборке снега на Ленина — авторедактор НГС ее не заметил

Департамент транспорта мэрии Новосибирска отчитался о выполнении уборки:

— По вопросу уборки парковочных карманов по улице Ленина сообщаем, что наличие оставленных куч снега в парковочных карманах обусловлено припаркованным в них автотранспортом. В таких случаях уборка куч и валов снега, препятствующих заезду в парковочный карман, не производится во избежание повреждения транспортных средств. Своевременное и надлежащее выполнение данного вида работ возможно только при отсутствии припаркованных автомобилей. Силами муниципального казенного учреждения города Новосибирска «ДЭУ № 1» работы по уборке указанной территории были выполнены в период с 25 по 26 декабря 2021 года. Следующая уборка запланирована до 10 января 2022 года.