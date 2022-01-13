Власти Новосибирска отчитались об уборке снега на Ленина — авторедактор НГС ее не заметил

НГС продолжает освещать вопросы уборки снега в Новосибирске. Авторедактор Дмитрий Косенко провел очередной эксперимент по оформлению заявок на уборку через «Госуслуги». Было подано заявление на очистку парковочных карманов по адресам улица Ленина, 10 и 12, где ничего не чистилось с самого начала зимы.
Департамент транспорта мэрии Новосибирска отчитался о выполнении уборки:
— По вопросу уборки парковочных карманов по улице Ленина сообщаем, что наличие оставленных куч снега в парковочных карманах обусловлено припаркованным в них автотранспортом. В таких случаях уборка куч и валов снега, препятствующих заезду в парковочный карман, не производится во избежание повреждения транспортных средств. Своевременное и надлежащее выполнение данного вида работ возможно только при отсутствии припаркованных автомобилей. Силами муниципального казенного учреждения города Новосибирска
По наблюдениям авторедактора НГС, ни 26 декабря, ни 10 января никаких следов уборки, даже минимальной, в указанных карманах не было.
При этом в ночное время парковочные места свободны и доступны для работы снегоуборочной техники, что и отображено на ночных фотографиях. В итоге заявка была возвращена на «Госуслугах» на доработку.
Ранее был проведен эксперимент по очистке парковочных карманов в Калининском районе Новосибирска, тогда заявка на «Госуслугах» в реальности была выполнена.