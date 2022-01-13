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Власти Новосибирска отчитались об уборке снега на Ленина — авторедактор НГС ее не заметил

Проводим новый эксперимент по очистке парковочных карманов

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Состояние карманов на Ленина, 12

Состояние карманов на Ленина, 12

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НГС продолжает освещать вопросы уборки снега в Новосибирске. Авторедактор Дмитрий Косенко провел очередной эксперимент по оформлению заявок на уборку через «Госуслуги». Было подано заявление на очистку парковочных карманов по адресам улица Ленина, 10 и 12, где ничего не чистилось с самого начала зимы.

Снег напротив Ленина, 10

Снег напротив Ленина, 10

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Снега по колеса

Снега по колеса

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Департамент транспорта мэрии Новосибирска отчитался о выполнении уборки:

— По вопросу уборки парковочных карманов по улице Ленина сообщаем, что наличие оставленных куч снега в парковочных карманах обусловлено припаркованным в них автотранспортом. В таких случаях уборка куч и валов снега, препятствующих заезду в парковочный карман, не производится во избежание повреждения транспортных средств. Своевременное и надлежащее выполнение данного вида работ возможно только при отсутствии припаркованных автомобилей. Силами муниципального казенного учреждения города Новосибирска «ДЭУ № 1» работы по уборке указанной территории были выполнены в период с 25 по 26 декабря 2021 года. Следующая уборка запланирована до 10 января 2022 года.

Парковка на Ленина, 10

Парковка на Ленина, 10

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По наблюдениям авторедактора НГС, ни 26 декабря, ни 10 января никаких следов уборки, даже минимальной, в указанных карманах не было.

При этом в ночное время парковочные места свободны и доступны для работы снегоуборочной техники, что и отображено на ночных фотографиях. В итоге заявка была возвращена на «Госуслугах» на доработку.

Технике можно работать

Технике можно работать

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Ранее был проведен эксперимент по очистке парковочных карманов в Калининском районе Новосибирска, тогда заявка на «Госуслугах» в реальности была выполнена.

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