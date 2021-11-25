25 ноября четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 74.37
eur 83.64
Тема дняУволили из-за отказа от прививки
Фото пользователя

Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
Фото пользователя

Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
Другие статьи автора
Все новости
Все новости

Эксперимент. Как я заставлял чиновников почистить парковочный карман от снега (и что из этого вышло)

Простая инструкция от авторедактора НГС Дмитрия Косенко — и пять говорящих фотографий

3 628
35Обсудить

Поделиться

Так парковочный карман выглядит сегодня. Часть территории почищена, часть нет, потому что во время уборки это место было заставлено автомобилями

Так парковочный карман выглядит сегодня. Часть территории почищена, часть нет, потому что во время уборки это место было заставлено автомобилями

Поделиться

Многие возмущаются качеством уборки снега, но мало кто решается изменить ситуацию. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко провел эксперимент — почитайте, как заставить чиновников убирать снег, на примере отдельно взятого парковочного кармана.

Как говорится, хозяйке на заметку — сейчас я вам расскажу, как и куда подавать обращения и как потом контролировать их исполнение. Эксперимент мы проводим на примере конкретного парковочного кармана — почему именно этого? Потому что я, как гражданин Новосибирска, пользуюсь этим карманом и имею право требовать его надлежащего содержания. За другие карманы пусть переживают другие граждане — тут как в известном фильме: «У Петрарки своя тетушка была, это ее забота».

Так вот, мой карман не чистили примерно никогда. Каждую зиму он постепенно зарастает толстым слоем снежного наста, у края дороги вечное месиво из грязного снега. Вот так он выглядел сразу после начала снегопадов в начале ноября и до недавнего момента:

Снимок сделан 13 ноября 2021

Снимок сделан 13 ноября 2021

Поделиться

Заметив, как убирают другие карманы, а мой завистливо глядит на них, 13 ноября я составил обращение в адрес властей — так, мол, и так, требую прекратить безобразие и организовать регулярную уборку снега. Об исполнении сообщить в установленном законом порядке.

Такое обращение можно подать, во-первых, на сайте мэрии в разделе «Интернет-приемная». Но зная, как работает вся эта муниципальная система, я этому не особо доверяю — обращение могут потерять, заволокитить, просто забить на него. Да и сроки исполнения — 30 дней.

Поэтому дублируем обращение на «Госуслугах», тут уже всё серьезно, все-таки федеральная штуковина. В разделе «Сообщить о проблеме» пишем, что нам надо, прикладываем фото и получаем номер обращения. «Госуслуги» обещают жестко контролировать процесс: «Мы доставим это сообщение до ответственного ведомства и проконтролируем решение. Проблема будет рассмотрена от 10 до 30 дней. По некоторым категориям сообщений ответы приходят быстрее».

И действительно, через пару дней от «Госуслуг» приходит письмо: «Мэрия Новосибирска. Ваше сообщение по теме «Автомобильные дороги» от 13 ноября 2021 года перенаправлено в Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска».

Затем поступает письмо, что обращение попало в администрацию Калининского района, затем — что обращение опять в департаменте транспорта мэрии. Ну хоть что-то — от «Интернет-приемной» мэрии и по сей день ни слуху, ни духу.

Карман после уборки снега

Карман после уборки снега

Поделиться

По состоянию на 23 ноября карман был расчищен (прошло 10 дней). Правда, снег не вывезли, а сдвинули на тротуарно-газонную часть, на пешеходные дорожки. Другую часть снега собрали в кучу и оставили на дороге. При этом никакого письма, что обращение исполнено, не приходило.

Снег положили на дорожки

Снег положили на дорожки

Поделиться

Возникает вопрос: а правда ли карман почистили по обращению? Может, его почистили после статьи об уборке снега на Первомайке, где упоминался Калининский район. Или случилось невероятное — дорожники убрали карман сами, по своему плану? Прояснить этот момент не так просто — ни в районной администрации, ни в департаменте мэрии, ни в их приемных, диспетчерских и отделах надзора просто не знают, что у них творится с обращениями. Ничего не могут найти ни по номерам, ни по фамилиям, не в курсе — исполнено ли. Но говорят, что если были «Госуслуги», то это серьезно.

Кучку сразу не вывезли

Кучку сразу не вывезли

Поделиться

— Вообще-то, если обратились через «Госуслуги», то там по срокам всё жестко, должен прийти ответ. Задание выдали, ответ придет, жестко контролируется, — объясняют в отделе благоустройства администрации Калининского района.

Как бы там ни было, карман убран — теперь стоит задача, чтобы чистка производилась регулярно и оперативно, как на Первомайке, а не раз в зиму. И чтобы снег вывозился, а не складывался на пешеходные дорожки — будем продолжать вести наблюдение.

И еще зарисовка о снеге. В Москве есть много улиц, в названии которых присутствует слово «вал», — все они звучные, шикарные — Крутицкий вал, Хамовнический вал, Трехгорный вал, Преображенский вал и так далее. А почему бы в Новосибирске не назвать (или переименовать) какую-нибудь улицу Снежным валом. В честь белого искрящегося снега, конечно же, — звучит красиво, пушисто. Ну или в честь уборки (или неуборки) этой белой субстанции. А потом можно дойти до 1-го, 2-го и далее Снежного переулка, а потом Снежный проезд и тому подобное — кстати, в соседнем городе Оби реально есть Снежный переулок. Так что предлагайте в комментариях, какая именно улица достойна переименования в Снежный вал и почему!

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По теме (4)

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК7
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

уборка снегадороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться