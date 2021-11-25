Эксперимент. Как я заставлял чиновников почистить парковочный карман от снега (и что из этого вышло)

Многие возмущаются качеством уборки снега, но мало кто решается изменить ситуацию. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко провел эксперимент — почитайте, как заставить чиновников убирать снег, на примере отдельно взятого парковочного кармана.
Как говорится, хозяйке на заметку — сейчас я вам расскажу, как и куда подавать обращения и как потом контролировать их исполнение. Эксперимент мы проводим на примере конкретного парковочного кармана — почему именно этого? Потому что я, как гражданин Новосибирска, пользуюсь этим карманом и имею право требовать его надлежащего содержания. За другие карманы пусть переживают другие граждане — тут как в известном фильме: «У Петрарки своя тетушка была, это ее забота».
Так вот, мой карман не чистили примерно никогда. Каждую зиму он постепенно зарастает толстым слоем снежного наста, у края дороги вечное месиво из грязного снега. Вот так он выглядел сразу после начала снегопадов в начале ноября и до недавнего момента:
Заметив, как убирают другие карманы, а мой завистливо глядит на них, 13 ноября я составил обращение в адрес властей — так, мол, и так, требую прекратить безобразие и организовать регулярную уборку снега. Об исполнении сообщить в установленном законом порядке.
Такое обращение можно подать, во-первых, на сайте мэрии в разделе «Интернет-приемная». Но зная, как работает вся эта муниципальная система, я этому не особо доверяю — обращение могут потерять, заволокитить, просто забить на него. Да и сроки исполнения — 30 дней.
Поэтому дублируем обращение на «Госуслугах», тут уже всё серьезно, все-таки федеральная штуковина. В разделе «Сообщить о проблеме» пишем, что нам надо, прикладываем фото и получаем номер обращения. «Госуслуги» обещают жестко контролировать процесс: «Мы доставим это сообщение до ответственного ведомства и проконтролируем решение. Проблема будет рассмотрена от 10 до 30 дней. По некоторым категориям сообщений ответы приходят быстрее».
И действительно, через пару дней от «Госуслуг» приходит письмо: «Мэрия Новосибирска. Ваше сообщение по теме «Автомобильные дороги» от 13 ноября 2021 года перенаправлено в Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска».
Затем поступает письмо, что обращение попало в администрацию Калининского района, затем — что обращение опять в департаменте транспорта мэрии. Ну хоть что-то — от «Интернет-приемной» мэрии и по сей день ни слуху, ни духу.
По состоянию на 23 ноября карман был расчищен (прошло 10 дней). Правда, снег не вывезли, а сдвинули на тротуарно-газонную часть, на пешеходные дорожки. Другую часть снега собрали в кучу и оставили на дороге. При этом никакого письма, что обращение исполнено, не приходило.
Возникает вопрос: а правда ли карман почистили по обращению? Может, его почистили после статьи об уборке снега на Первомайке, где упоминался Калининский район. Или случилось невероятное — дорожники убрали карман сами, по своему плану? Прояснить этот момент не так просто — ни в районной администрации, ни в департаменте мэрии, ни в их приемных, диспетчерских и отделах надзора просто не знают, что у них творится с обращениями. Ничего не могут найти ни по номерам, ни по фамилиям, не в курсе — исполнено ли. Но говорят, что если были «Госуслуги», то это серьезно.
— Вообще-то, если обратились через «Госуслуги», то там по срокам всё жестко, должен прийти ответ. Задание выдали, ответ придет, жестко контролируется, — объясняют в отделе благоустройства администрации Калининского района.
Как бы там ни было, карман убран — теперь стоит задача, чтобы чистка производилась регулярно и оперативно, как на Первомайке, а не раз в зиму. И чтобы снег вывозился, а не складывался на пешеходные дорожки — будем продолжать вести наблюдение.
И еще зарисовка о снеге. В Москве есть много улиц, в названии которых присутствует слово «вал», — все они звучные, шикарные — Крутицкий вал, Хамовнический вал, Трехгорный вал, Преображенский вал и так далее. А почему бы в Новосибирске не назвать (или переименовать) какую-нибудь улицу Снежным валом. В честь белого искрящегося снега, конечно же, — звучит красиво, пушисто. Ну или в честь уборки (или неуборки) этой белой субстанции. А потом можно дойти до 1
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