Эксперимент. Как я заставлял чиновников почистить парковочный карман от снега (и что из этого вышло)

Заметив, как убирают другие карманы, а мой завистливо глядит на них, 13 ноября я составил обращение в адрес властей — так, мол, и так, требую прекратить безобразие и организовать регулярную уборку снега. Об исполнении сообщить в установленном законом порядке.

Такое обращение можно подать, во-первых, на сайте мэрии в разделе «Интернет-приемная». Но зная, как работает вся эта муниципальная система, я этому не особо доверяю — обращение могут потерять, заволокитить, просто забить на него. Да и сроки исполнения — 30 дней.



Поэтому дублируем обращение на «Госуслугах», тут уже всё серьезно, все-таки федеральная штуковина. В разделе «Сообщить о проблеме» пишем, что нам надо, прикладываем фото и получаем номер обращения. «Госуслуги» обещают жестко контролировать процесс: «Мы доставим это сообщение до ответственного ведомства и проконтролируем решение. Проблема будет рассмотрена от 10 до 30 дней. По некоторым категориям сообщений ответы приходят быстрее».